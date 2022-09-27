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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 вер, 2022 19:24
ТАСька підвищила обмінний курс друзів, тепер одного друга можна обміняти не на Грушевського, а на Шевченка: https://friend.tascombank.ua/
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