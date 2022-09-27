Почитал тарифы на Azure card которую открыли для конвертационного депо - пополнение через кассу 0,5% комиссии, через терминал кеш ин 0,2%. Кто-нибудь под депозит пополнял через терминал или только через кассу?
Danik написав:Почитал тарифы на Azure card которую открыли для конвертационного депо - пополнение через кассу 0,5% комиссии, через терминал кеш ин 0,2%. Кто-нибудь под депозит пополнял через терминал или только через кассу?
Відкрийте Ощадний - поповнення через касу/СЕП/поповнення у ТАС2Ю без комісії. З Ощадного закинете собі на Azure. Усе можна зробити прямо на дивані.
Danik написав:Почитал тарифы на Azure card которую открыли для конвертационного депо - пополнение через кассу 0,5% комиссии, через терминал кеш ин 0,2%. Кто-нибудь под депозит пополнял через терминал или только через кассу?
Відкрийте Ощадний - поповнення через касу/СЕП/поповнення у ТАС2Ю без комісії. З Ощадного закинете собі на Azure. Усе можна зробити прямо на дивані.
у меня в ТАС2Ю в разделе "депозиты" есть "Ощадний рахунок 7%" - это оно?