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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:24

ТАСька підвищила обмінний курс друзів, тепер одного друга можна обміняти не на Грушевського, а на Шевченка: https://friend.tascombank.ua/
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:59

Re: ТАСКОМБАНК

Почитал тарифы на Azure card которую открыли для конвертационного депо - пополнение через кассу 0,5% комиссии, через терминал кеш ин 0,2%. Кто-нибудь под депозит пополнял через терминал или только через кассу?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:10

  Danik написав:Почитал тарифы на Azure card которую открыли для конвертационного депо - пополнение через кассу 0,5% комиссии, через терминал кеш ин 0,2%. Кто-нибудь под депозит пополнял через терминал или только через кассу?

Відкрийте Ощадний - поповнення через касу/СЕП/поповнення у ТАС2Ю без комісії. З Ощадного закинете собі на Azure. Усе можна зробити прямо на дивані.
klug
 
Повідомлень: 7551
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:30

  klug написав:
  Danik написав:Почитал тарифы на Azure card которую открыли для конвертационного депо - пополнение через кассу 0,5% комиссии, через терминал кеш ин 0,2%. Кто-нибудь под депозит пополнял через терминал или только через кассу?

Відкрийте Ощадний - поповнення через касу/СЕП/поповнення у ТАС2Ю без комісії. З Ощадного закинете собі на Azure. Усе можна зробити прямо на дивані.

у меня в ТАС2Ю в разделе "депозиты" есть "Ощадний рахунок 7%" - это оно?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:35

  Danik написав:у меня в ТАС2Ю в разделе "депозиты" есть "Ощадний рахунок 7%" - это оно?

Так.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:37

  klug написав:
  Danik написав:у меня в ТАС2Ю в разделе "депозиты" есть "Ощадний рахунок 7%" - это оно?

Так.

Тоесть в отделении просить пополнить "ощадный", потом в ТАС2Ю с него тутже перекинуть на карту?
Danik
 
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