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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:24

ТАСька підвищила обмінний курс друзів, тепер одного друга можна обміняти не на Грушевського, а на Шевченка: https://friend.tascombank.ua/
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:59

Re: ТАСКОМБАНК

Почитал тарифы на Azure card которую открыли для конвертационного депо - пополнение через кассу 0,5% комиссии, через терминал кеш ин 0,2%. Кто-нибудь под депозит пополнял через терминал или только через кассу?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:10

  Danik написав:Почитал тарифы на Azure card которую открыли для конвертационного депо - пополнение через кассу 0,5% комиссии, через терминал кеш ин 0,2%. Кто-нибудь под депозит пополнял через терминал или только через кассу?

Відкрийте Ощадний - поповнення через касу/СЕП/поповнення у ТАС2Ю без комісії. З Ощадного закинете собі на Azure. Усе можна зробити прямо на дивані.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:30

  klug написав:
  Danik написав:Почитал тарифы на Azure card которую открыли для конвертационного депо - пополнение через кассу 0,5% комиссии, через терминал кеш ин 0,2%. Кто-нибудь под депозит пополнял через терминал или только через кассу?

Відкрийте Ощадний - поповнення через касу/СЕП/поповнення у ТАС2Ю без комісії. З Ощадного закинете собі на Azure. Усе можна зробити прямо на дивані.

у меня в ТАС2Ю в разделе "депозиты" есть "Ощадний рахунок 7%" - это оно?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:35

  Danik написав:у меня в ТАС2Ю в разделе "депозиты" есть "Ощадний рахунок 7%" - это оно?

Так.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:37

  klug написав:
  Danik написав:у меня в ТАС2Ю в разделе "депозиты" есть "Ощадний рахунок 7%" - это оно?

Так.

Тоесть в отделении просить пополнить "ощадный", потом в ТАС2Ю с него тутже перекинуть на карту?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 22:07

  Danik написав:
  klug написав:
  Danik написав:у меня в ТАС2Ю в разделе "депозиты" есть "Ощадний рахунок 7%" - это оно?

Так.

Тоесть в отделении просить пополнить "ощадный", потом в ТАС2Ю с него тутже перекинуть на карту?

У загальному випадку, якщо Вам просто потрібно поповнити Azure - так. Якщо Ви хочете поповнити саме для відкриття конвертаційного депо, то там окрема комісія (п. 6.4.) яку Вам навряд чи вдасться обійти, бо депо буде оформлювати жива людина, яка вже бачила не одного такого хитрого. В такому випадку Вам краще спочатку звернутися до менеджера, щоб Вам підготували потрібні платіжки і тоді вже вносити, куди Вам скажуть.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 22:49

  klug написав:
  Danik написав:
  klug написав:Так.

Тоесть в отделении просить пополнить "ощадный", потом в ТАС2Ю с него тутже перекинуть на карту?

У загальному випадку, якщо Вам просто потрібно поповнити Azure - так. Якщо Ви хочете поповнити саме для відкриття конвертаційного депо, то там окрема комісія (п. 6.4.) яку Вам навряд чи вдасться обійти, бо депо буде оформлювати жива людина, яка вже бачила не одного такого хитрого. В такому випадку Вам краще спочатку звернутися до менеджера, щоб Вам підготували потрібні платіжки і тоді вже вносити, куди Вам скажуть.


там есть еще разные степени хитрости тех, кто оформляется на депо. :D
Alex2007
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