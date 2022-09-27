Почитал тарифы на Azure card которую открыли для конвертационного депо - пополнение через кассу 0,5% комиссии, через терминал кеш ин 0,2%. Кто-нибудь под депозит пополнял через терминал или только через кассу?
Danik написав:Почитал тарифы на Azure card которую открыли для конвертационного депо - пополнение через кассу 0,5% комиссии, через терминал кеш ин 0,2%. Кто-нибудь под депозит пополнял через терминал или только через кассу?
Відкрийте Ощадний - поповнення через касу/СЕП/поповнення у ТАС2Ю без комісії. З Ощадного закинете собі на Azure. Усе можна зробити прямо на дивані.
Danik написав:Почитал тарифы на Azure card которую открыли для конвертационного депо - пополнение через кассу 0,5% комиссии, через терминал кеш ин 0,2%. Кто-нибудь под депозит пополнял через терминал или только через кассу?
Відкрийте Ощадний - поповнення через касу/СЕП/поповнення у ТАС2Ю без комісії. З Ощадного закинете собі на Azure. Усе можна зробити прямо на дивані.
у меня в ТАС2Ю в разделе "депозиты" есть "Ощадний рахунок 7%" - это оно?
Danik написав:у меня в ТАС2Ю в разделе "депозиты" есть "Ощадний рахунок 7%" - это оно?
Так.
Тоесть в отделении просить пополнить "ощадный", потом в ТАС2Ю с него тутже перекинуть на карту?
У загальному випадку, якщо Вам просто потрібно поповнити Azure - так. Якщо Ви хочете поповнити саме для відкриття конвертаційного депо, то там окрема комісія (п. 6.4.) яку Вам навряд чи вдасться обійти, бо депо буде оформлювати жива людина, яка вже бачила не одного такого хитрого. В такому випадку Вам краще спочатку звернутися до менеджера, щоб Вам підготували потрібні платіжки і тоді вже вносити, куди Вам скажуть.
Тоесть в отделении просить пополнить "ощадный", потом в ТАС2Ю с него тутже перекинуть на карту?
У загальному випадку, якщо Вам просто потрібно поповнити Azure - так. Якщо Ви хочете поповнити саме для відкриття конвертаційного депо, то там окрема комісія (п. 6.4.) яку Вам навряд чи вдасться обійти, бо депо буде оформлювати жива людина, яка вже бачила не одного такого хитрого. В такому випадку Вам краще спочатку звернутися до менеджера, щоб Вам підготували потрібні платіжки і тоді вже вносити, куди Вам скажуть.
там есть еще разные степени хитрости тех, кто оформляется на депо.