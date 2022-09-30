RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:49

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Круто, цінуйте такого менеджера. Зазвичай вони у ТАСі дубові та не готові йти на зустріч.


По опыту получения Пудры - да так и есть, половина вообще не отупляются..
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 617
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:54

Re: ТАСКОМБАНК

  vpchelko написав:По опыту получения Пудры - да так и есть, половина вообще не отупляются..

у них там другие задачи, что им Ваша пудра
у них депоплани горят .... уже +3% к дню рождения.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5398
З нами з: 23.11.14
Подякував: 723 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:21

А как погасить Б5 с карты Спорта.
Карту то подсоединил, но само погашение через пимпу не проходит -- просто игнорится пополняшка :cry:
А если толкнуть со Спорта на Б5, то проведется р2р-перевод ТЕКУЩИМ оперднем?
Или таки СЭПом им загнать, демоны?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3175
З нами з: 05.05.21
Подякував: 198 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:29

  Amethyst написав:А если толкнуть со Спорта на Б5, то проведется р2р-перевод ТЕКУЩИМ оперднем?

Да, проведется р2р-перевод ТЕКУЩИМ оперднем. Проверено на практике.

Через пимпу не советую, бо Спорт возьмет комиссию:
  • до 5000 грн — 2% від суми операції +5грн
  • від 5000 грн — 0,5% (min 100 грн)
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 881
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2064 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 88899091
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, Kalgan, ramaz, S i m, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.