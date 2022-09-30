По опыту получения Пудры - да так и есть, половина вообще не отупляются..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 вер, 2022 21:49
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 28 вер, 2022 21:54
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:21
А как погасить Б5 с карты Спорта.
Карту то подсоединил, но само погашение через пимпу не проходит -- просто игнорится пополняшка
А если толкнуть со Спорта на Б5, то проведется р2р-перевод ТЕКУЩИМ оперднем?
Или таки СЭПом им загнать, демоны?
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:29
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