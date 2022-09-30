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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:49

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Круто, цінуйте такого менеджера. Зазвичай вони у ТАСі дубові та не готові йти на зустріч.


По опыту получения Пудры - да так и есть, половина вообще не отупляются..
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 21:54

Re: ТАСКОМБАНК

  vpchelko написав:По опыту получения Пудры - да так и есть, половина вообще не отупляются..

у них там другие задачи, что им Ваша пудра
у них депоплани горят .... уже +3% к дню рождения.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:21

А как погасить Б5 с карты Спорта.
Карту то подсоединил, но само погашение через пимпу не проходит -- просто игнорится пополняшка :cry:
А если толкнуть со Спорта на Б5, то проведется р2р-перевод ТЕКУЩИМ оперднем?
Или таки СЭПом им загнать, демоны?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:29

  Amethyst написав:А если толкнуть со Спорта на Б5, то проведется р2р-перевод ТЕКУЩИМ оперднем?

Да, проведется р2р-перевод ТЕКУЩИМ оперднем. Проверено на практике.

Через пимпу не советую, бо Спорт возьмет комиссию:
  • до 5000 грн — 2% від суми операції +5грн
  • від 5000 грн — 0,5% (min 100 грн)
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:07

  Amethyst написав:А как погасить Б5 с карты Спорта.
Карту то подсоединил, но само погашение через пимпу не проходит -- просто игнорится пополняшка :cry:
А если толкнуть со Спорта на Б5, то проведется р2р-перевод ТЕКУЩИМ оперднем?
Или таки СЭПом им загнать, демоны?

Маестро лінується скопіювати IBAN? В межах ТАСьки перекази літають 24/7 зі Спорта.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:45

  klug написав:
  Amethyst написав:А как погасить Б5 с карты Спорта.
Карту то подсоединил, но само погашение через пимпу не проходит -- просто игнорится пополняшка :cry:
А если толкнуть со Спорта на Б5, то проведется р2р-перевод ТЕКУЩИМ оперднем?
Или таки СЭПом им загнать, демоны?

Маестро лінується скопіювати IBAN? В межах ТАСьки перекази літають 24/7 зі Спорта.

Та ото і думав, що краще скопіювати ІБАН чи картнумер
ІБАН жеж у Б5 просто так не отримаєш... ото ліньки було шукати у Алки і Валі старі шаблони на поповнення Б5. Давно вже пімпою користуюся, а тута гроші в Рюкзаку завалялися :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:46

  Amethyst написав:ІБАН жеж у Б5 просто так не отримаєш...

У виписці ж.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:05

  klug написав:
  Amethyst написав:ІБАН жеж у Б5 просто так не отримаєш...

У виписці ж.

Ну даа, але я з мабілою був, а там не можна було зкопіпастити з пдф-ки.
Таки картнумер переміг. Але й досі у Тасі не відмічено, що грейс погашено. А от з пімпою зразу відмічається погашення :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:15

Треба міняти рідер. У мене з PDF нормально копіюється. Номер картки виглядає як поганий варіант.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:24

  Amethyst написав:Ну даа, але я з мабілою був, а там не можна було зкопіпастити з пдф-ки.
Таки картнумер переміг. Але й досі у Тасі не відмічено, що грейс погашено. А от з пімпою зразу відмічається погашення :(

В районе 16 часов проводится. Проверяйте, уже должно быть отмечено.
ramzes4
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