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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 вер, 2022 21:49
klug написав:
Круто, цінуйте такого менеджера. Зазвичай вони у ТАСі дубові та не готові йти на зустріч.
По опыту получения Пудры - да так и есть, половина вообще не отупляются..
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vpchelko
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Додано: Сер 28 вер, 2022 21:54
vpchelko написав:
По опыту получения Пудры - да так и есть, половина вообще не отупляются..
у них там другие задачи, что им Ваша пудра
у них депоплани горят .... уже +3% к дню рождения.
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Goodman
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:21
А как погасить Б5 с карты Спорта.
Карту то подсоединил, но само погашение через пимпу не проходит -- просто игнорится пополняшка
А если толкнуть со Спорта на Б5, то проведется р2р-перевод ТЕКУЩИМ оперднем?
Или таки СЭПом им загнать, демоны?
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Amethyst
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:29
Amethyst написав:
А если толкнуть со Спорта на Б5, то проведется р2р-перевод ТЕКУЩИМ оперднем?
Да, проведется р2р-перевод ТЕКУЩИМ оперднем. Проверено на практике.
Через пимпу не советую, бо Спорт возьмет комиссию:
- до 5000 грн — 2% від суми операції +5грн
- від 5000 грн — 0,5% (min 100 грн)
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ramzes4
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:07
Amethyst написав:
А как погасить Б5 с карты Спорта.
Карту то подсоединил, но само погашение через пимпу не проходит -- просто игнорится пополняшка
А если толкнуть со Спорта на Б5, то проведется р2р-перевод ТЕКУЩИМ оперднем?
Или таки СЭПом им загнать, демоны?
Маестро лінується скопіювати IBAN? В межах ТАСьки перекази літають 24/7 зі Спорта.
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klug
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:45
klug написав: Amethyst написав:
А как погасить Б5 с карты Спорта.
Карту то подсоединил, но само погашение через пимпу не проходит -- просто игнорится пополняшка
А если толкнуть со Спорта на Б5, то проведется р2р-перевод ТЕКУЩИМ оперднем?
Или таки СЭПом им загнать, демоны?
Маестро лінується скопіювати IBAN? В межах ТАСьки перекази літають 24/7 зі Спорта.
Та ото і думав, що краще скопіювати ІБАН чи картнумер
ІБАН жеж у Б5 просто так не отримаєш... ото ліньки було шукати у Алки і Валі старі шаблони на поповнення Б5. Давно вже пімпою користуюся, а тута гроші в Рюкзаку завалялися
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Amethyst
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:46
Amethyst написав:
ІБАН жеж у Б5 просто так не отримаєш...
У виписці ж.
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klug
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:05
klug написав: Amethyst написав:
ІБАН жеж у Б5 просто так не отримаєш...
У виписці ж.
Ну даа, але я з мабілою був, а там не можна було зкопіпастити з пдф-ки.
Таки картнумер переміг. Але й досі у Тасі не відмічено, що грейс погашено. А от з пімпою зразу відмічається погашення
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Amethyst
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:15
Треба міняти рідер. У мене з PDF нормально копіюється. Номер картки виглядає як поганий варіант.
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klug
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 15:24
Amethyst написав:
Ну даа, але я з мабілою був, а там не можна було зкопіпастити з пдф-ки.
Таки картнумер переміг. Але й досі у Тасі не відмічено, що грейс погашено. А от з пімпою зразу відмічається погашення
В районе 16 часов проводится. Проверяйте, уже должно быть отмечено.
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ramzes4
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