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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:15
ramzes4 написав: Amethyst написав:
Ну даа, але я з мабілою був, а там не можна було зкопіпастити з пдф-ки.
Таки картнумер переміг. Але й досі у Тасі не відмічено, що грейс погашено. А от з пімпою зразу відмічається погашення
В районе 16 часов проводится. Проверяйте, уже должно быть отмечено.
ієсс, все норм. Ще раз дякую за науку
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:36
Amethyst написав: ramzes4 написав: Amethyst написав:
Ну даа, але я з мабілою був, а там не можна було зкопіпастити з пдф-ки.
Таки картнумер переміг. Але й досі у Тасі не відмічено, що грейс погашено. А от з пімпою зразу відмічається погашення
В районе 16 часов проводится. Проверяйте, уже должно быть отмечено.
ієсс, все норм. Ще раз дякую за науку
Шеф, а кешбек завтра утром выводить, как раньше? Может пропустил, поправьте плз
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:42
Якщо мова про кешбек по б5 то до полудня понеділка можна виводити спокійно і без проблем. Але це має сенс лише у випадку якщо є не проведені суми по рахунку по яким мають бути ще нарахування. Якщо таких немає то вже наразі можна виводити
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:54
Alien написав:
Якщо мова про кешбек по б5 то до полудня понеділка можна виводити спокійно і без проблем. Але це має сенс лише у випадку якщо є не проведені суми по рахунку по яким мають бути ще нарахування. Якщо таких немає то вже наразі можна виводити
Дуже дякую за вчасну відповідь!
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:41
Alien написав:
Якщо мова про кешбек по б5 то до полудня понеділка можна виводити спокійно і без проблем. Але це має сенс лише у випадку якщо є не проведені суми по рахунку по яким мають бути ще нарахування.
Как их может не быть, если Б5 с Пудрой - самые используемые карты?
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Vorlon
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:01
Vorlon написав: Alien написав:
Якщо мова про кешбек по б5 то до полудня понеділка можна виводити спокійно і без проблем. Але це має сенс лише у випадку якщо є не проведені суми по рахунку по яким мають бути ще нарахування.
Как их может не быть, если Б5 с Пудрой - самые используемые карты?
Наприклад якщо весь лiмiт б5 вибрано ще в перших двух декадах мiсяця i, як наслiдок, стає вигiднiше платити навiть окремими дебетками (наприклад Пiреуса)
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