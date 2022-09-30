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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:15

  ramzes4 написав:
  Amethyst написав:Ну даа, але я з мабілою був, а там не можна було зкопіпастити з пдф-ки.
Таки картнумер переміг. Але й досі у Тасі не відмічено, що грейс погашено. А от з пімпою зразу відмічається погашення :(

В районе 16 часов проводится. Проверяйте, уже должно быть отмечено.

ієсс, все норм. Ще раз дякую за науку
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:36

  Amethyst написав:
  ramzes4 написав:
  Amethyst написав:Ну даа, але я з мабілою був, а там не можна було зкопіпастити з пдф-ки.
Таки картнумер переміг. Але й досі у Тасі не відмічено, що грейс погашено. А от з пімпою зразу відмічається погашення :(

В районе 16 часов проводится. Проверяйте, уже должно быть отмечено.

ієсс, все норм. Ще раз дякую за науку
Шеф, а кешбек завтра утром выводить, как раньше? Может пропустил, поправьте плз
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:42

Якщо мова про кешбек по б5 то до полудня понеділка можна виводити спокійно і без проблем. Але це має сенс лише у випадку якщо є не проведені суми по рахунку по яким мають бути ще нарахування. Якщо таких немає то вже наразі можна виводити
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 17:54

  Alien написав:Якщо мова про кешбек по б5 то до полудня понеділка можна виводити спокійно і без проблем. Але це має сенс лише у випадку якщо є не проведені суми по рахунку по яким мають бути ще нарахування. Якщо таких немає то вже наразі можна виводити
Дуже дякую за вчасну відповідь!
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 18:41

  Alien написав:Якщо мова про кешбек по б5 то до полудня понеділка можна виводити спокійно і без проблем. Але це має сенс лише у випадку якщо є не проведені суми по рахунку по яким мають бути ще нарахування.

Как их может не быть, если Б5 с Пудрой - самые используемые карты? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:01

  Vorlon написав:
  Alien написав:Якщо мова про кешбек по б5 то до полудня понеділка можна виводити спокійно і без проблем. Але це має сенс лише у випадку якщо є не проведені суми по рахунку по яким мають бути ще нарахування.

Как их может не быть, если Б5 с Пудрой - самые используемые карты? :o

Наприклад якщо весь лiмiт б5 вибрано ще в перших двух декадах мiсяця i, як наслiдок, стає вигiднiше платити навiть окремими дебетками (наприклад Пiреуса)
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:52

  Vorlon написав:
  Alien написав:Якщо мова про кешбек по б5 то до полудня понеділка можна виводити спокійно і без проблем. Але це має сенс лише у випадку якщо є не проведені суми по рахунку по яким мають бути ще нарахування.

Как их может не быть, если Б5 с Пудрой - самые используемые карты? :o

Наприклад, коли вони лежать на полиці, а людина користується більш вигідними пропозиціями конкурентів. Не всі форумчани входять до банди аптечних касирів.
klug
 
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