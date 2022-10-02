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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 90919293 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.7 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 1 Всього голосів : 7 Додано: Нед 02 жов, 2022 11:17 Faceless написав: Мені ТАС як заблокував сходу всі ліміти до 0 (окрім Спортбанку, там трохи лишив) - так і досі 0. То ж ніяких операцій з березня немає. З усієї колоди карт, що є, зараз юзаю фактично одну. Мені ТАС як заблокував сходу всі ліміти до 0 (окрім Спортбанку, там трохи лишив) - так і досі 0. То ж ніяких операцій з березня немає. З усієї колоди карт, що є, зараз юзаю фактично одну.

Печалька... Мне тут подумалось - может это из-за того, что у вас несколько лимитов в ТАСе было? У меня по факту только один оставался. Спорт и Изи без лимитов были всегда...



Вторым возможным фактором считаю было то, что на протяжении всей войны у меня были ежемесячные движения и гашения по карте, даже с обрезанным лимитом. Печалька... Мне тут подумалось - может это из-за того, что у вас несколько лимитов в ТАСе было? У меня по факту только один оставался. Спорт и Изи без лимитов были всегда...Вторым возможным фактором считаю было то, что на протяжении всей войны у меня были ежемесячные движения и гашения по карте, даже с обрезанным лимитом. Vorlon Повідомлень: 10415 З нами з: 14.06.13 Подякував: 488 раз. Подякували: 1134 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 жов, 2022 11:23 Re: ТАСКОМБАНК У меня кредитный лимит были в ТАС и izibank. При чём в последнем лимит был в 5-ть раз больше. Летом несознательно снизил лимит на izibank до 10к грн, снизив нагрузку в 5-ть раз — по ТАС никаких телодвижений по разблокировке. Sportbank оформил этим летом — про кредитный лимит даже не думают.



Тут видимо банку не нравится прописка в Донецкой области. Howl

Повідомлень: 4820 З нами з: 08.03.18 Подякував: 499 раз. Подякували: 897 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 жов, 2022 11:46 Howl написав: Тут видимо банку не нравится прописка в Донецкой области. Тут видимо банку не нравится прописка в Донецкой области.

А чего вы её не меняете? Вы же там уже не живёте? А чего вы её не меняете? Вы же там уже не живёте? Vorlon Повідомлень: 10415 З нами з: 14.06.13 Подякував: 488 раз. Подякували: 1134 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 жов, 2022 12:10 Vorlon написав: Faceless написав: Мені ТАС як заблокував сходу всі ліміти до 0 (окрім Спортбанку, там трохи лишив) - так і досі 0. То ж ніяких операцій з березня немає. З усієї колоди карт, що є, зараз юзаю фактично одну. Мені ТАС як заблокував сходу всі ліміти до 0 (окрім Спортбанку, там трохи лишив) - так і досі 0. То ж ніяких операцій з березня немає. З усієї колоди карт, що є, зараз юзаю фактично одну.

Печалька... Мне тут подумалось - может это из-за того, что у вас несколько лимитов в ТАСе было? У меня по факту только один оставался. Спорт и Изи без лимитов были всегда...



Печалька... Мне тут подумалось - может это из-за того, что у вас несколько лимитов в ТАСе было? У меня по факту только один оставался. Спорт и Изи без лимитов были всегда...

Думаю Ви намагаєтесь зрозуміти логіку тасі, яку дуже складно зрозуміти здоровій людині в принципі. Наприклад у мене були 4 ліміти - Уікенд, Б5, ізі та спорт. Після обнулення (а насправді заморозки) лімітів Уікенд закрив через відсутність сенсу його використання, при цьому спорт не обнулявся бо був борг у грейсі. Згодом повернули половину ліміта б5, а ізі лишається з нулем. Б5 до поновлення кешбеку не використовував зовсім. Тому наявність кількох лімітів у різних підрозділах тасі, як і постійне використання картки при відсутності "поюшок" точно не визначальні причини для відновлення ліміту. Як фактори які якось впливають на ліміт - так, як причини для повернення ліміту скоріш за все ні. Думаю Ви намагаєтесь зрозуміти логіку тасі, яку дуже складно зрозуміти здоровій людині в принципі. Наприклад у мене були 4 ліміти - Уікенд, Б5, ізі та спорт. Після обнулення (а насправді заморозки) лімітів Уікенд закрив через відсутність сенсу його використання, при цьому спорт не обнулявся бо був борг у грейсі. Згодом повернули половину ліміта б5, а ізі лишається з нулем. Б5 до поновлення кешбеку не використовував зовсім. Тому наявність кількох лімітів у різних підрозділах тасі, як і постійне використання картки при відсутності "поюшок" точно не визначальні причини для відновлення ліміту. Як фактори які якось впливають на ліміт - так, як причини для повернення ліміту скоріш за все ні. Alien Повідомлень: 757 З нами з: 12.01.20 Подякував: 35 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 90919293 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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