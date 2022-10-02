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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:17

  Faceless написав:Мені ТАС як заблокував сходу всі ліміти до 0 (окрім Спортбанку, там трохи лишив) - так і досі 0. То ж ніяких операцій з березня немає. З усієї колоди карт, що є, зараз юзаю фактично одну.

Печалька... Мне тут подумалось - может это из-за того, что у вас несколько лимитов в ТАСе было? У меня по факту только один оставался. Спорт и Изи без лимитов были всегда...

Вторым возможным фактором считаю было то, что на протяжении всей войны у меня были ежемесячные движения и гашения по карте, даже с обрезанным лимитом.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:23

Re: ТАСКОМБАНК

У меня кредитный лимит были в ТАС и izibank. При чём в последнем лимит был в 5-ть раз больше. Летом несознательно снизил лимит на izibank до 10к грн, снизив нагрузку в 5-ть раз — по ТАС никаких телодвижений по разблокировке. Sportbank оформил этим летом — про кредитный лимит даже не думают.

Тут видимо банку не нравится прописка в Донецкой области.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 11:46

  Howl написав:Тут видимо банку не нравится прописка в Донецкой области.

А чего вы её не меняете? Вы же там уже не живёте?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 12:10

  Vorlon написав:
  Faceless написав:Мені ТАС як заблокував сходу всі ліміти до 0 (окрім Спортбанку, там трохи лишив) - так і досі 0. То ж ніяких операцій з березня немає. З усієї колоди карт, що є, зараз юзаю фактично одну.

Печалька... Мне тут подумалось - может это из-за того, что у вас несколько лимитов в ТАСе было? У меня по факту только один оставался. Спорт и Изи без лимитов были всегда...


Думаю Ви намагаєтесь зрозуміти логіку тасі, яку дуже складно зрозуміти здоровій людині в принципі. Наприклад у мене були 4 ліміти - Уікенд, Б5, ізі та спорт. Після обнулення (а насправді заморозки) лімітів Уікенд закрив через відсутність сенсу його використання, при цьому спорт не обнулявся бо був борг у грейсі. Згодом повернули половину ліміта б5, а ізі лишається з нулем. Б5 до поновлення кешбеку не використовував зовсім. Тому наявність кількох лімітів у різних підрозділах тасі, як і постійне використання картки при відсутності "поюшок" точно не визначальні причини для відновлення ліміту. Як фактори які якось впливають на ліміт - так, як причини для повернення ліміту скоріш за все ні.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 17:52

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:А чего вы её не меняете?
Я в банках поменял адрес фактического проживания и ряд банков приняли от меня справку переселенца.

  Vorlon написав:Вы же там уже не живёте?
У меня нет возможности сменить место регистрации.

Если взять во внимание Альфу, то она ещё смотрит на адрес места работы. Поэтому тут может быть много факторов.
Howl
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