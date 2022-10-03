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ТАСКОМБАНК
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Додано: Нед 02 жов, 2022 11:17
Faceless написав:
Мені ТАС як заблокував сходу всі ліміти до 0 (окрім Спортбанку, там трохи лишив) - так і досі 0. То ж ніяких операцій з березня немає. З усієї колоди карт, що є, зараз юзаю фактично одну.
Печалька... Мне тут подумалось - может это из-за того, что у вас несколько лимитов в ТАСе было? У меня по факту только один оставался. Спорт и Изи без лимитов были всегда...
Вторым возможным фактором считаю было то, что на протяжении всей войны у меня были ежемесячные движения и гашения по карте, даже с обрезанным лимитом.
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Vorlon
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Додано: Нед 02 жов, 2022 11:23
У меня кредитный лимит были в ТАС и izibank. При чём в последнем лимит был в 5-ть раз больше. Летом несознательно снизил лимит на izibank до 10к грн, снизив нагрузку в 5-ть раз — по ТАС никаких телодвижений по разблокировке. Sportbank оформил этим летом — про кредитный лимит даже не думают.
Тут видимо банку не нравится прописка в Донецкой области.
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Howl
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Додано: Нед 02 жов, 2022 11:46
Howl написав:
Тут видимо банку не нравится прописка в Донецкой области.
А чего вы её не меняете? Вы же там уже не живёте?
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Vorlon
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Додано: Нед 02 жов, 2022 12:10
Vorlon написав: Faceless написав:
Мені ТАС як заблокував сходу всі ліміти до 0 (окрім Спортбанку, там трохи лишив) - так і досі 0. То ж ніяких операцій з березня немає. З усієї колоди карт, що є, зараз юзаю фактично одну.
Печалька... Мне тут подумалось - может это из-за того, что у вас несколько лимитов в ТАСе было? У меня по факту только один оставался. Спорт и Изи без лимитов были всегда...
Думаю Ви намагаєтесь зрозуміти логіку тасі, яку дуже складно зрозуміти здоровій людині в принципі. Наприклад у мене були 4 ліміти - Уікенд, Б5, ізі та спорт. Після обнулення (а насправді заморозки) лімітів Уікенд закрив через відсутність сенсу його використання, при цьому спорт не обнулявся бо був борг у грейсі. Згодом повернули половину ліміта б5, а ізі лишається з нулем. Б5 до поновлення кешбеку не використовував зовсім. Тому наявність кількох лімітів у різних підрозділах тасі, як і постійне використання картки при відсутності "поюшок" точно не визначальні причини для відновлення ліміту. Як фактори які якось впливають на ліміт - так, як причини для повернення ліміту скоріш за все ні.
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Alien
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Додано: Нед 02 жов, 2022 17:52
Vorlon написав:
А чего вы её не меняете?
Я в банках поменял адрес фактического проживания и ряд банков приняли от меня справку переселенца.
Vorlon написав:
Вы же там уже не живёте?
У меня нет возможности сменить место регистрации.
Если взять во внимание Альфу, то она ещё смотрит на адрес места работы. Поэтому тут может быть много факторов.
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Howl
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Додано: Пон 03 жов, 2022 09:35
Тут писали, що відлежування 1 день на ощадному вже неактуальне. Тобто взагалі "миттєво" можна поповнити-зняти, чи варто закладати якийсь лаг?
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Rebel
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Додано: Пон 03 жов, 2022 14:32
Rebel написав:
Тут писали, що відлежування 1 день на ощадному вже неактуальне. Тобто взагалі "миттєво" можна поповнити-зняти, чи варто закладати якийсь лаг?
Його за Вас ТАСька закладе- доки баланси оновляться можна зістаритися.
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klug
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Додано: Пон 03 жов, 2022 17:26
В приложении TAS2U (для платформы Android) немного перекрутили. Теперь нельзя сделать операцию в приложении (перевод на другую карту с Платівки, пополнение депозита, погашение задолженности на Б5), чтобы на карте не осталось денег. Если указать всю доступную сумму на карте, то приложение сообщить о недостаточности денежных средств -- вариант указывать сумму на 1-ку меньше, чем доступный баланс на карте.
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Додано: Пон 03 жов, 2022 17:44
У мене було таке у вересні. Тоді вдалося закинути на копійку менше, а потім і саму копійку, таким чином обнуливши. Знову суми у float чи що...
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klug
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