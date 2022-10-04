RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:08

Re: ТАСКОМБАНК

Де в ІБ подивитись IBAN В5 для отримання СЕПу? Чи сепити одразу на ощадний (підозрюю там комісія, судячи з https://tascombank.ua/files/Taryf_Dodatok__02082021.pdf)?
Rebel
 
Повідомлень: 206
З нами з: 08.12.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:16

  Rebel написав:Де в ІБ подивитись IBAN В5 для отримання СЕПу? Чи сепити одразу на ощадний (підозрюю там комісія, судячи з https://tascombank.ua/files/Taryf_Dodatok__02082021.pdf)?

Сформируйте в приложении выписку pdf по этой Б5 там будет ІВАN
lara_08
 
Повідомлень: 382
З нами з: 05.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:22

Re: ТАСКОМБАНК

Дякую, додумався таки. )
Rebel
 
Повідомлень: 206
З нами з: 08.12.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 91929394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, kostya77, Rebel, SHURICK76, vitaliy1111, Vorlon і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (933)
04.10.2022 15:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.