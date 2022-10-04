RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:08

Re: ТАСКОМБАНК

Де в ІБ подивитись IBAN В5 для отримання СЕПу? Чи сепити одразу на ощадний (підозрюю там комісія, судячи з https://tascombank.ua/files/Taryf_Dodatok__02082021.pdf)?
Rebel
 
Повідомлень: 206
З нами з: 08.12.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:16

  Rebel написав:Де в ІБ подивитись IBAN В5 для отримання СЕПу? Чи сепити одразу на ощадний (підозрюю там комісія, судячи з https://tascombank.ua/files/Taryf_Dodatok__02082021.pdf)?

Сформируйте в приложении выписку pdf по этой Б5 там будет ІВАN
lara_08
 
Повідомлень: 383
З нами з: 05.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:22

Re: ТАСКОМБАНК

Дякую, додумався таки. )
Rebel
 
Повідомлень: 206
З нами з: 08.12.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 91929394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua, wolt450 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.