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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 жов, 2022 14:08
Re: ТАСКОМБАНК
Де в ІБ подивитись IBAN В5 для отримання СЕПу? Чи сепити одразу на ощадний (підозрюю там комісія, судячи з
Додано: Вів 04 жов, 2022 14:16
Сформируйте в приложении выписку pdf по этой Б5 там будет ІВАN
Додано: Вів 04 жов, 2022 14:22
Re: ТАСКОМБАНК
Дякую, додумався таки. )
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