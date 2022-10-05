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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 жов, 2022 14:08
Re: ТАСКОМБАНК
Де в ІБ подивитись IBAN В5 для отримання СЕПу? Чи сепити одразу на ощадний (підозрюю там комісія, судячи з
Додано: Вів 04 жов, 2022 14:16
Сформируйте в приложении выписку pdf по этой Б5 там будет ІВАN
Додано: Вів 04 жов, 2022 14:22
Re: ТАСКОМБАНК
Дякую, додумався таки. )
Додано: Вів 04 жов, 2022 21:17
Re: ТАСКОМБАНК
Выпал немного из темы, сорри. Сейчас викенд на что-то годен или можно закрывать? Закрытие только через отделение? Если установлен кредитный лимит на ней, есть ли надежда, что перекочует на Б5?
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Додано: Сер 05 жов, 2022 11:47
1. Использовал только для зачислений в валюте. Если таковых нет, то смысла в карте не вижу. Закрыл, когда приблизился срок очередного снятия абонки.
2. Закрытие через отделение.
3. Думаю, скорее нет.
Додано: Сер 05 жов, 2022 13:00
Re: ТАСКОМБАНК
А всё-таки, пополнение "Ощадного" со своего счёта в другом банке через СЭП по IBAN, комиссия? подводные камни?
Додано: Сер 05 жов, 2022 13:45
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