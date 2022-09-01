ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 жов, 2022 14:08
Де в ІБ подивитись IBAN В5 для отримання СЕПу? Чи сепити одразу на ощадний (підозрюю там комісія, судячи з
https://tascombank.ua/files/Taryf_Dodatok__02082021.pdf
)?
Rebel
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Додано: Вів 04 жов, 2022 14:16
Сформируйте в приложении выписку pdf по этой Б5 там будет ІВАN
lara_08
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Додано: Вів 04 жов, 2022 14:22
Дякую, додумався таки. )
Rebel
Повідомлень: 209
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Додано: Вів 04 жов, 2022 21:17
Выпал немного из темы, сорри. Сейчас викенд на что-то годен или можно закрывать? Закрытие только через отделение? Если установлен кредитный лимит на ней, есть ли надежда, что перекочует на Б5?
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Квінто
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Додано: Сер 05 жов, 2022 11:47
Квінто написав:
Выпал немного из темы, сорри. Сейчас викенд на что-то годен или можно закрывать? Закрытие только через отделение? Если установлен кредитный лимит на ней, есть ли надежда, что перекочует на Б5?
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1. Использовал только для зачислений в валюте. Если таковых нет, то смысла в карте не вижу. Закрыл, когда приблизился срок очередного снятия абонки.
2. Закрытие через отделение.
3. Думаю, скорее нет.
Кащей
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Додано: Сер 05 жов, 2022 13:00
А всё-таки, пополнение "Ощадного" со своего счёта в другом банке через СЭП по IBAN, комиссия? подводные камни?
yp1ripe
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Додано: Сер 05 жов, 2022 13:45
yp1ripe написав:
А всё-таки, пополнение "Ощадного" со своего счёта в другом банке через СЭП по IBAN, комиссия? подводные камни?
А вы еще сами не проверили, тада Тася щас всё подправит
Amethyst
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Додано: Чет 06 жов, 2022 04:32
на текущий момент от лимита на Б5 хоть какая польза есть?
uaprofi
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Додано: Чет 06 жов, 2022 07:42
uaprofi написав:
на текущий момент от лимита на Б5 хоть какая польза есть?
З 1.09.22 відновили кешбек саме за кредитні
Alien
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