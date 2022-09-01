RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:08

Re: ТАСКОМБАНК

Де в ІБ подивитись IBAN В5 для отримання СЕПу? Чи сепити одразу на ощадний (підозрюю там комісія, судячи з https://tascombank.ua/files/Taryf_Dodatok__02082021.pdf)?
Rebel
 
Повідомлень: 209
З нами з: 08.12.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:16

  Rebel написав:Де в ІБ подивитись IBAN В5 для отримання СЕПу? Чи сепити одразу на ощадний (підозрюю там комісія, судячи з https://tascombank.ua/files/Taryf_Dodatok__02082021.pdf)?

Сформируйте в приложении выписку pdf по этой Б5 там будет ІВАN
lara_08
 
Повідомлень: 385
З нами з: 05.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:22

Re: ТАСКОМБАНК

Дякую, додумався таки. )
Rebel
 
Повідомлень: 209
З нами з: 08.12.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 21:17

Re: ТАСКОМБАНК

Выпал немного из темы, сорри. Сейчас викенд на что-то годен или можно закрывать? Закрытие только через отделение? Если установлен кредитный лимит на ней, есть ли надежда, что перекочует на Б5?

Отправлено с моего YAL-L21 через Tapatalk
Квінто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 129
З нами з: 28.02.14
Подякував: 32 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 11:47

  Квінто написав:Выпал немного из темы, сорри. Сейчас викенд на что-то годен или можно закрывать? Закрытие только через отделение? Если установлен кредитный лимит на ней, есть ли надежда, что перекочует на Б5?

Отправлено с моего YAL-L21 через Tapatalk

1. Использовал только для зачислений в валюте. Если таковых нет, то смысла в карте не вижу. Закрыл, когда приблизился срок очередного снятия абонки.
2. Закрытие через отделение.
3. Думаю, скорее нет.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1486
З нами з: 30.08.09
Подякував: 194 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:00

Re: ТАСКОМБАНК

А всё-таки, пополнение "Ощадного" со своего счёта в другом банке через СЭП по IBAN, комиссия? подводные камни?
yp1ripe
 
Повідомлень: 86
З нами з: 26.09.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 13:45

  yp1ripe написав:А всё-таки, пополнение "Ощадного" со своего счёта в другом банке через СЭП по IBAN, комиссия? подводные камни?

А вы еще сами не проверили, тада Тася щас всё подправит :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3204
З нами з: 05.05.21
Подякував: 199 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 04:32

на текущий момент от лимита на Б5 хоть какая польза есть?
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5395
З нами з: 21.04.11
Подякував: 819 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 07:42

  uaprofi написав:на текущий момент от лимита на Б5 хоть какая польза есть?

З 1.09.22 відновили кешбек саме за кредитні
Alien
 
Повідомлень: 766
З нами з: 12.01.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 08:23

  Alien написав:
  uaprofi написав:на текущий момент от лимита на Б5 хоть какая польза есть?

З 1.09.22 відновили кешбек саме за кредитні

Но в меньшем размере, чем было до войны. В два раза меньше.
lara_08
 
Повідомлень: 385
З нами з: 05.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 92939495>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ramaz, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (353)
06.10.2022 10:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.