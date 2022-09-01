Зато чистыми 1% на продукты. Что больше, чем у других банков. Пумба дала 1.5 на продукты и 5% грязными на комуналь. Понятно, что будет использоваться по максимуму.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 жов, 2022 08:27
Re: ТАСКОМБАНК
Зато чистыми 1% на продукты. Что больше, чем у других банков. Пумба дала 1.5 на продукты и 5% грязными на комуналь. Понятно, что будет использоваться по максимуму.
Додано: Чет 06 жов, 2022 08:40
Додано: Чет 06 жов, 2022 09:09
Re: ТАСКОМБАНК
У изи на продукты 1,5% уже второй месяц за кредитные и свои. Понятно, что будет использоваться Изя, а пумб пусть идёт в лес со своими заморочками.
Додано: Чет 06 жов, 2022 09:39
У izi не усiм вiдновили лiмiт. I у izi виведення кешбеку вiд 100 грн. (що явно гiрше б5 де вихiд вiд 1 грн.) Тобто при нявностi лiмiту у б5 при його вiдсутностi у izi (ПУМБа теж по однiй облiкiвцi не дала нiчого а по iншiй понижений кешбек) - Б5 вигляда як на мене однозначно цiкавiше
Додано: Чет 06 жов, 2022 09:49
На сьогодні Б5(+Пудра) з кредлімітом виглядає основною картою на поточні потреби: їжа, паливо, аптека, а̶н̶а̶л̶і̶з̶и клиніка, жмотки -- таке життя
Альфа зі своїм 7-значним "різнОманіТтям" відпочиває, Мумба якось там виїжДжає на Маке і Епіке
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