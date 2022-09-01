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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 жов, 2022 08:27
lara_08 написав: Alien написав: uaprofi написав:
на текущий момент от лимита на Б5 хоть какая польза есть?
З 1.09.22 відновили кешбек саме за кредитні
Но в меньшем размере, чем было до войны. В два раза меньше.
Зато чистыми 1% на продукты. Что больше, чем у других банков. Пумба дала 1.5 на продукты и 5% грязными на комуналь. Понятно, что будет использоваться по максимуму.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 08:40
lel написав:
Пумба дала 1.5 на продукты и 5% грязными на комуналь. Понятно, что будет использоваться по максимуму.
Пумб дал 1.5 и 5 избранным, большинству 0.75 и 2 грязными. А некоторым и того нет...
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:09
lel написав:
Зато чистыми 1% на продукты. Что больше, чем у других банков. Пумба дала 1.5 на продукты и 5% грязными на комуналь. Понятно, что будет использоваться по максимуму.
У изи на продукты 1,5% уже второй месяц за кредитные и свои. Понятно, что будет использоваться Изя, а пумб пусть идёт в лес со своими заморочками.
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lara_08
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:39
lara_08 написав: lel написав:
Зато чистыми 1% на продукты. Что больше, чем у других банков. Пумба дала 1.5 на продукты и 5% грязными на комуналь. Понятно, что будет использоваться по максимуму.
У изи на продукты 1,5% уже второй месяц за кредитные и свои. Понятно, что будет использоваться Изя, а пумб пусть идёт в лес со своими заморочками.
У izi не усiм вiдновили лiмiт. I у izi виведення кешбеку вiд 100 грн. (що явно гiрше б5 де вихiд вiд 1 грн.) Тобто при нявностi лiмiту у б5 при його вiдсутностi у izi (ПУМБа теж по однiй облiкiвцi не дала нiчого а по iншiй понижений кешбек) - Б5 вигляда як на мене однозначно цiкавiше
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Alien
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:49
На сьогодні Б5(+Пудра) з кредлімітом виглядає основною картою на поточні потреби: їжа, паливо, аптека, а̶н̶а̶л̶і̶з̶и клиніка, жмотки -- таке життя
Альфа зі своїм 7-значним "різнОманіТтям" відпочиває, Мумба якось там виїжДжає на Маке і Епіке
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Додано: Чет 06 жов, 2022 10:05
Alien написав: lara_08 написав: lel написав:
Зато чистыми 1% на продукты. Что больше, чем у других банков. Пумба дала 1.5 на продукты и 5% грязными на комуналь. Понятно, что будет использоваться по максимуму.
У изи на продукты 1,5% уже второй месяц за кредитные и свои. Понятно, что будет использоваться Изя, а пумб пусть идёт в лес со своими заморочками.
У izi не усiм вiдновили лiмiт. I у izi виведення кешбеку вiд 100 грн. (що явно гiрше б5 де вихiд вiд 1 грн.) Тобто при нявностi лiмiту у б5 при його вiдсутностi у izi (ПУМБа теж по однiй облiкiвцi не дала нiчого а по iншiй понижений кешбек) - Б5 вигляда як на мене однозначно цiкавiше
Помню, что как раз по Б5 ТАС очень тяжело давал кредитные лимиты. По Пудре и Изи лимиты устанавливали в гораздо больших суммах. У меня сейчас по Изи лимит почти в 2раза больше чем по Б5.
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lara_08
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Додано: Чет 06 жов, 2022 10:37
А шо посоветуете сделать чтоб довоенный КЛ вернули на Б5?
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Додано: Чет 06 жов, 2022 10:48
lel написав:
Зато чистыми 1% на продукты. Что больше, чем у других банков.
У Пиреуса 2% грязными за свои почти на всё, в том числе на продукты. Есть много исключений МСС, но в при повседневных покупках вы с ними вряд ли столкнётесь. Разве что приватовский терминал в Алло идёт как телекомуникационные услуги и попадает в исключения. Также в исключениях комуналка/мобильные
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