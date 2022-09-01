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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596>

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 08:27

Re: ТАСКОМБАНК

lara_08 написав:
  Alien написав:
  uaprofi написав:на текущий момент от лимита на Б5 хоть какая польза есть?

З 1.09.22 відновили кешбек саме за кредитні

Но в меньшем размере, чем было до войны. В два раза меньше.
Зато чистыми 1% на продукты. Что больше, чем у других банков. Пумба дала 1.5 на продукты и 5% грязными на комуналь. Понятно, что будет использоваться по максимуму.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 08:40

  lel написав:Пумба дала 1.5 на продукты и 5% грязными на комуналь. Понятно, что будет использоваться по максимуму.

Пумб дал 1.5 и 5 избранным, большинству 0.75 и 2 грязными. А некоторым и того нет...
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:09

Re: ТАСКОМБАНК

  lel написав:Зато чистыми 1% на продукты. Что больше, чем у других банков. Пумба дала 1.5 на продукты и 5% грязными на комуналь. Понятно, что будет использоваться по максимуму.

У изи на продукты 1,5% уже второй месяц за кредитные и свои. Понятно, что будет использоваться Изя, а пумб пусть идёт в лес со своими заморочками.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:39

  lara_08 написав:
  lel написав:Зато чистыми 1% на продукты. Что больше, чем у других банков. Пумба дала 1.5 на продукты и 5% грязными на комуналь. Понятно, что будет использоваться по максимуму.

У изи на продукты 1,5% уже второй месяц за кредитные и свои. Понятно, что будет использоваться Изя, а пумб пусть идёт в лес со своими заморочками.

У izi не усiм вiдновили лiмiт. I у izi виведення кешбеку вiд 100 грн. (що явно гiрше б5 де вихiд вiд 1 грн.) Тобто при нявностi лiмiту у б5 при його вiдсутностi у izi (ПУМБа теж по однiй облiкiвцi не дала нiчого а по iншiй понижений кешбек) - Б5 вигляда як на мене однозначно цiкавiше
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 09:49

На сьогодні Б5(+Пудра) з кредлімітом виглядає основною картою на поточні потреби: їжа, паливо, аптека, а̶н̶а̶л̶і̶з̶и клиніка, жмотки -- таке життя :(
Альфа зі своїм 7-значним "різнОманіТтям" відпочиває, Мумба якось там виїжДжає на Маке і Епіке
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 10:05

  Alien написав:
  lara_08 написав:
  lel написав:Зато чистыми 1% на продукты. Что больше, чем у других банков. Пумба дала 1.5 на продукты и 5% грязными на комуналь. Понятно, что будет использоваться по максимуму.

У изи на продукты 1,5% уже второй месяц за кредитные и свои. Понятно, что будет использоваться Изя, а пумб пусть идёт в лес со своими заморочками.

У izi не усiм вiдновили лiмiт. I у izi виведення кешбеку вiд 100 грн. (що явно гiрше б5 де вихiд вiд 1 грн.) Тобто при нявностi лiмiту у б5 при його вiдсутностi у izi (ПУМБа теж по однiй облiкiвцi не дала нiчого а по iншiй понижений кешбек) - Б5 вигляда як на мене однозначно цiкавiше

Помню, что как раз по Б5 ТАС очень тяжело давал кредитные лимиты. По Пудре и Изи лимиты устанавливали в гораздо больших суммах. У меня сейчас по Изи лимит почти в 2раза больше чем по Б5.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 10:37

А шо посоветуете сделать чтоб довоенный КЛ вернули на Б5?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 10:48

Re: ТАСКОМБАНК

  lel написав:Зато чистыми 1% на продукты. Что больше, чем у других банков.

У Пиреуса 2% грязными за свои почти на всё, в том числе на продукты. Есть много исключений МСС, но в при повседневных покупках вы с ними вряд ли столкнётесь. Разве что приватовский терминал в Алло идёт как телекомуникационные услуги и попадает в исключения. Также в исключениях комуналка/мобильные
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:02

  Alien написав:
  lara_08 написав:
  lel написав:Зато чистыми 1% на продукты. Что больше, чем у других банков. Пумба дала 1.5 на продукты и 5% грязными на комуналь. Понятно, что будет использоваться по максимуму.

У изи на продукты 1,5% уже второй месяц за кредитные и свои. Понятно, что будет использоваться Изя, а пумб пусть идёт в лес со своими заморочками.

У izi не усiм вiдновили лiмiт. I у izi виведення кешбеку вiд 100 грн. (що явно гiрше б5 де вихiд вiд 1 грн.) Тобто при нявностi лiмiту у б5 при його вiдсутностi у izi (ПУМБа теж по однiй облiкiвцi не дала нiчого а по iншiй понижений кешбек) - Б5 вигляда як на мене однозначно цiкавiше

У ізі 1,5% в тому числі і на власні кошти. За 2 місяці 100 грн цілком можна наколядувати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:08

Amid пiреус безумовно гарний сам по собi i користаюсь ним доволi часто. Але маю кiлька операцiй (сiльпо) коли б5 у кiлька разiв вигiднiша вiд "пiрата" саме тому, що вона на вiдмiну вiд нього МС. До того ж не забувайте, що "пiрат" дебетка - тобто при наявностi лiмiта на б5 - реальна вигода бiльшою буде саме вiд поєднання комбiнацiї "1% чистими за кредитнi">"2% брудними за свої"
Alien
 
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