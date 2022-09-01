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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:10

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:У ізі 1,5% в тому числі і на власні кошти. За 2 місяці 100 грн цілком можна наколядувати.

Напишу ще й вам: вважаю, що "1% чистими за кредитнi">"1,5% брудними за свої". Те що можна виводити вiд 1 грн. йде просто додатковою зручнiстю
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 04:41

  Alien написав:
  uaprofi написав:на текущий момент от лимита на Б5 хоть какая польза есть?

З 1.09.22 відновили кешбек саме за кредитні


т.е. по итогу вся привлекательность сводиться к 1% кешбека на продукты?
кстати там случайно не нарисовали каких либо комиссий или быть может бесплатно можно нал снимать?

хоть какие то существенные плюшки есть?
uaprofi
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  #<1 ... 93949596
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