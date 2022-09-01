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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:10

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:У ізі 1,5% в тому числі і на власні кошти. За 2 місяці 100 грн цілком можна наколядувати.

Напишу ще й вам: вважаю, що "1% чистими за кредитнi">"1,5% брудними за свої". Те що можна виводити вiд 1 грн. йде просто додатковою зручнiстю
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 04:41

  Alien написав:
  uaprofi написав:на текущий момент от лимита на Б5 хоть какая польза есть?

З 1.09.22 відновили кешбек саме за кредитні


т.е. по итогу вся привлекательность сводиться к 1% кешбека на продукты?
кстати там случайно не нарисовали каких либо комиссий или быть может бесплатно можно нал снимать?

хоть какие то существенные плюшки есть?
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 07:30

  uaprofi написав:
  Alien написав:
  uaprofi написав:на текущий момент от лимита на Б5 хоть какая польза есть?

З 1.09.22 відновили кешбек саме за кредитні


т.е. по итогу вся привлекательность сводиться к 1% кешбека на продукты?
кстати там случайно не нарисовали каких либо комиссий или быть может бесплатно можно нал снимать?

хоть какие то существенные плюшки есть?

Тут хорошо уже если дали приличный кредлимит по Б5.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:57

Есть какая-то возможность уменьшить блок кредитного лимита по Б5? Сейчас доступно меньше трети от того лимита, что указывается в выписке. Учитывая льготный период на два месяца, доступного лимита совсем не хватает.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 23:05

Re: ТАСКОМБАНК

Операция снятие наличных в магазине находиться в льготном периоде или теперь нужно полностью в ноль выйти?
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 23:16

Re: ТАСКОМБАНК

2XL, по izibank были изменения, что теперь наличка не входит в льготный период, а вот от ТАС я не помню такой информации. Тут лучше уточнить у поддержки.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 23:44

Re: ТАСКОМБАНК

Нагадайте, пліз, безкомісний безготівковий вихід з платівки на інший банк. Дякую
alibob
 
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