Напишу ще й вам: вважаю, що "1% чистими за кредитнi">"1,5% брудними за свої". Те що можна виводити вiд 1 грн. йде просто додатковою зручнiстю
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Додано: Чет 06 жов, 2022 12:10
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 07 жов, 2022 04:41
т.е. по итогу вся привлекательность сводиться к 1% кешбека на продукты?
кстати там случайно не нарисовали каких либо комиссий или быть может бесплатно можно нал снимать?
хоть какие то существенные плюшки есть?
Додано: П'ят 07 жов, 2022 07:30
Тут хорошо уже если дали приличный кредлимит по Б5.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:57
Есть какая-то возможность уменьшить блок кредитного лимита по Б5? Сейчас доступно меньше трети от того лимита, что указывается в выписке. Учитывая льготный период на два месяца, доступного лимита совсем не хватает.
Додано: Нед 09 жов, 2022 23:05
Re: ТАСКОМБАНК
Операция снятие наличных в магазине находиться в льготном периоде или теперь нужно полностью в ноль выйти?
Додано: Нед 09 жов, 2022 23:16
Re: ТАСКОМБАНК
2XL, по izibank были изменения, что теперь наличка не входит в льготный период, а вот от ТАС я не помню такой информации. Тут лучше уточнить у поддержки.
Додано: Нед 09 жов, 2022 23:44
Re: ТАСКОМБАНК
Нагадайте, пліз, безкомісний безготівковий вихід з платівки на інший банк. Дякую
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