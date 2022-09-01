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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 жов, 2022 12:10
klug написав:
У ізі 1,5% в тому числі і на власні кошти. За 2 місяці 100 грн цілком можна наколядувати.
Напишу ще й вам: вважаю, що "1% чистими за кредитнi">"1,5% брудними за свої". Те що можна виводити вiд 1 грн. йде просто додатковою зручнiстю
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Alien
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 04:41
Alien написав: uaprofi написав:
на текущий момент от лимита на Б5 хоть какая польза есть?
З 1.09.22 відновили кешбек саме за кредитні
т.е. по итогу вся привлекательность сводиться к 1% кешбека на продукты?
кстати там случайно не нарисовали каких либо комиссий или быть может бесплатно можно нал снимать?
хоть какие то существенные плюшки есть?
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uaprofi
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 07:30
uaprofi написав: Alien написав: uaprofi написав:
на текущий момент от лимита на Б5 хоть какая польза есть?
З 1.09.22 відновили кешбек саме за кредитні
т.е. по итогу вся привлекательность сводиться к 1% кешбека на продукты?
кстати там случайно не нарисовали каких либо комиссий или быть может бесплатно можно нал снимать?
хоть какие то существенные плюшки есть?
Тут хорошо уже если дали приличный кредлимит по Б5.
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lara_08
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:57
Есть какая-то возможность уменьшить блок кредитного лимита по Б5? Сейчас доступно меньше трети от того лимита, что указывается в выписке. Учитывая льготный период на два месяца, доступного лимита совсем не хватает.
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candidat
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Додано: Нед 09 жов, 2022 23:05
Операция снятие наличных в магазине находиться в льготном периоде или теперь нужно полностью в ноль выйти?
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2XL
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Додано: Нед 09 жов, 2022 23:16
2XL, по izibank были изменения, что теперь наличка не входит в льготный период, а вот от ТАС я не помню такой информации. Тут лучше уточнить у поддержки.
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Howl
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Додано: Нед 09 жов, 2022 23:44
Нагадайте, пліз, безкомісний безготівковий вихід з платівки на інший банк. Дякую
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alibob
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Додано: Пон 10 жов, 2022 06:33
alibob написав:
Нагадайте, пліз, безкомісний безготівковий вихід з платівки на інший банк. Дякую
У додатку ТАСа перевести на картку спорта або ізі і потім куди завгодно сепити або (з деякими обмеженнями) питупитити
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1finanсier
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Додано: Пон 10 жов, 2022 07:33
Ще тоді підкажіть, як знести ліміт з В5 без комісії, раз вже пішла така п'янка.
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klug
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