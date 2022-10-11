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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 08:43

maxprofit
cтосовно купівлі сертифікатів Сільпо , можете пояснити більш детально..Дякую..
lincoln2
 
Повідомлень: 782
З нами з: 05.02.11
Подякував: 166 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 13:03

  lincoln2 написав:maxprofit
cтосовно купівлі сертифікатів Сільпо , можете пояснити більш детально..Дякую..

У сильпо с мастеркард сейчас акция: продают электронный осенний сертификат номиналом 250 грн. за 200 грн. Главное оплачивать картой мастеркард
https://silpo.ua/gift-certificates
lara_08
 
Повідомлень: 392
З нами з: 05.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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  #<1 ... 94959697
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