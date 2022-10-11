maxprofit
cтосовно купівлі сертифікатів Сільпо , можете пояснити більш детально..Дякую..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 жов, 2022 08:43
maxprofit
cтосовно купівлі сертифікатів Сільпо , можете пояснити більш детально..Дякую..
Додано: Вів 11 жов, 2022 13:03
У сильпо с мастеркард сейчас акция: продают электронный осенний сертификат номиналом 250 грн. за 200 грн. Главное оплачивать картой мастеркард
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