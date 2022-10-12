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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 08:43

maxprofit
cтосовно купівлі сертифікатів Сільпо , можете пояснити більш детально..Дякую..
lincoln2
 
Повідомлень: 782
З нами з: 05.02.11
Подякував: 168 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 13:03

  lincoln2 написав:maxprofit
cтосовно купівлі сертифікатів Сільпо , можете пояснити більш детально..Дякую..

У сильпо с мастеркард сейчас акция: продают электронный осенний сертификат номиналом 250 грн. за 200 грн. Главное оплачивать картой мастеркард
https://silpo.ua/gift-certificates
lara_08
 
Повідомлень: 393
З нами з: 05.05.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:53

Re: ТАСКОМБАНК

Примите во внимание!
Походу в Тасе начались проблемы с наличкой
Районное отделение не хочет выплачивать закончившееся депо, всячески футболит в центральное У меня до смешного доходило: в первый день с боем выплатили, а на второй попросту закрыли отделение по смехотворной причине (это было еще до всех тревог)
Начальника отделения на месте нет, когда придет на работу, сотрудники не знают
На вопрос, кто главный, не скажу, я сама завтра уволяюсь
Заказывал деньги за неделю, так всю дорогу сто раз уточняли, заказывал ли я их и когда
Звонили постоянно - едьте в центральное А чего я должен туда переться, тратить деньги на проезд, если мне ближе то, где открывал депо? Тем более оно открыто и работает
Если что - Киев, отделение на Шулявке
kkg
 
Повідомлень: 687
З нами з: 25.10.11
Подякував: 63 раз.
Подякували: 108 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:59

Re: ТАСКОМБАНК

  kkg написав:Если что - Киев, отделение на Шулявке

так там нет начальника уже
есть ОДНА просветленная деваха и всьоо
пора закрывать ту шаражкину контору
хай лучше гастроном туда вернут! :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3212
З нами з: 05.05.21
Подякував: 199 раз.
Подякували: 594 раз.
 
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  #<1 ... 94959697
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