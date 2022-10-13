maxprofit
cтосовно купівлі сертифікатів Сільпо , можете пояснити більш детально..Дякую..
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Додано: Вів 11 жов, 2022 08:43
maxprofit
cтосовно купівлі сертифікатів Сільпо , можете пояснити більш детально..Дякую..
Додано: Вів 11 жов, 2022 13:03
У сильпо с мастеркард сейчас акция: продают электронный осенний сертификат номиналом 250 грн. за 200 грн. Главное оплачивать картой мастеркард
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:53
Re: ТАСКОМБАНК
Примите во внимание!
Походу в Тасе начались проблемы с наличкой
Районное отделение не хочет выплачивать закончившееся депо, всячески футболит в центральное У меня до смешного доходило: в первый день с боем выплатили, а на второй попросту закрыли отделение по смехотворной причине (это было еще до всех тревог)
Начальника отделения на месте нет, когда придет на работу, сотрудники не знают
На вопрос, кто главный, не скажу, я сама завтра уволяюсь
Заказывал деньги за неделю, так всю дорогу сто раз уточняли, заказывал ли я их и когда
Звонили постоянно - едьте в центральное А чего я должен туда переться, тратить деньги на проезд, если мне ближе то, где открывал депо? Тем более оно открыто и работает
Если что - Киев, отделение на Шулявке
Додано: Сер 12 жов, 2022 11:59
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 12 жов, 2022 14:26
Додано: Сер 12 жов, 2022 18:24
Amethyst
Блин, а охранник там шо капец, наглючий, выслуживается
Наивный, думает, что если закроют отделение, то его не уволят
Додано: Сер 12 жов, 2022 19:41
Re: ТАСКОМБАНК
Ось же кИяне зажрались. Я хочу тільки тута й прям зараз.В вас вибір ще є. А як одне відділення Тасі на місто?
Додано: Чет 13 жов, 2022 08:23
Re: ТАСКОМБАНК
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