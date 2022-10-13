Додано: Сер 12 жов, 2022 11:53

Примите во внимание!

Походу в Тасе начались проблемы с наличкой

Районное отделение не хочет выплачивать закончившееся депо, всячески футболит в центральное У меня до смешного доходило: в первый день с боем выплатили, а на второй попросту закрыли отделение по смехотворной причине (это было еще до всех тревог)

Начальника отделения на месте нет, когда придет на работу, сотрудники не знают

На вопрос, кто главный, не скажу, я сама завтра уволяюсь

Заказывал деньги за неделю, так всю дорогу сто раз уточняли, заказывал ли я их и когда

Звонили постоянно - едьте в центральное А чего я должен туда переться, тратить деньги на проезд, если мне ближе то, где открывал депо? Тем более оно открыто и работает

Если что - Киев, отделение на Шулявке