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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 жов, 2022 10:37
Тася карту Б5 дає. Є якісь хитрі засади про які треба знати при оформленні? Може якісь страхівочки? Дякую за відповідь.
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alex lem
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Додано: Чет 13 жов, 2022 12:24
alex lem написав:
Тася карту Б5 дає. Є якісь хитрі засади про які треба знати при оформленні? Може якісь страхівочки? Дякую за відповідь.
Колись без страховки не оформлювали, але можна через місяць закрити. Зараз невідомо...
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mihasik
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Додано: Нед 16 жов, 2022 13:45
А скільки зараз дає банк кешбеку по 5 та пудрі? Щось не знайду
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novichok
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