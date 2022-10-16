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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:37

Re: ТАСКОМБАНК

Тася карту Б5 дає. Є якісь хитрі засади про які треба знати при оформленні? Може якісь страхівочки? Дякую за відповідь.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 12:24

  alex lem написав:Тася карту Б5 дає. Є якісь хитрі засади про які треба знати при оформленні? Може якісь страхівочки? Дякую за відповідь.

Колись без страховки не оформлювали, але можна через місяць закрити. Зараз невідомо...
mihasik
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Подякував: 28 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:45

А скільки зараз дає банк кешбеку по 5 та пудрі? Щось не знайду
novichok
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Повідомлень: 2743
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  #<1 ... 95969798
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ТАСКОМБАНК (973)
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