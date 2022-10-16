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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 жов, 2022 10:37
Re: ТАСКОМБАНК
Тася карту Б5 дає. Є якісь хитрі засади про які треба знати при оформленні? Може якісь страхівочки? Дякую за відповідь.
Додано: Чет 13 жов, 2022 12:24
Додано: Нед 16 жов, 2022 14:06
В5 1% за кредитні
На автозаправних станціях та у магазинах/супермаркетах за наступними категоріями
МСС: 5541, 5542, 5983, 9752, 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499
за все інше 0.5% за виключенням МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
Пудра 2% за кредитні
За будь-які розрахунки в косметичних, масажних та манікюрних салонах, мейкап студіях, броу барах, аптеках, магазинах косметики і парфумерії та інших закладах б’юті сфери.
МСС коди: 4119, 5047, 5122, 5292, 5295, 5912, 5975. 5976, 5977, 7230, 7297, 7298, 8011, 8021, 8031, 8041-8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099
За будь-які розрахунки у бутіках, шоурумах і спеціалізованих магазинах одягу та взуття.
МСС коди: 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 5949, 7251, 7296
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