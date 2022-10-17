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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:37

Re: ТАСКОМБАНК

Тася карту Б5 дає. Є якісь хитрі засади про які треба знати при оформленні? Може якісь страхівочки? Дякую за відповідь.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 12:24

  alex lem написав:Тася карту Б5 дає. Є якісь хитрі засади про які треба знати при оформленні? Може якісь страхівочки? Дякую за відповідь.

Колись без страховки не оформлювали, але можна через місяць закрити. Зараз невідомо...
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 13:45

А скільки зараз дає банк кешбеку по 5 та пудрі? Щось не знайду
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 14:06

  novichok написав:А скільки зараз дає банк кешбеку по 5 та пудрі? Щось не знайду

В5 1% за кредитні
На автозаправних станціях та у магазинах/супермаркетах за наступними категоріями
МСС: 5541, 5542, 5983, 9752, 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499
за все інше 0.5% за виключенням МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402

Пудра 2% за кредитні
За будь-які розрахунки в косметичних, масажних та манікюрних салонах, мейкап студіях, броу барах, аптеках, магазинах косметики і парфумерії та інших закладах б’юті сфери.
МСС коди: 4119, 5047, 5122, 5292, 5295, 5912, 5975. 5976, 5977, 7230, 7297, 7298, 8011, 8021, 8031, 8041-8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099
За будь-які розрахунки у бутіках, шоурумах і спеціалізованих магазинах одягу та взуття.
МСС коди: 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 5949, 7251, 7296

https://tascombank.ua/you/cards/velyka_piatirka
https://tascombank.ua/you/cards/pudracard
Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК
Amethyst
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Повідомлень: 3235
З нами з: 05.05.21
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Подякували: 603 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 15:43

  Amethyst написав:,
В5
1% за кредитні
На автозаправних станціях та у магазинах/супермаркетах за наступними категоріями
МСС: 5541, 5542, 5983, 9752, 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499
за все інше 0.5% за виключенням МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402

А эти коды по Б5 - это исключения или 0,5 ?

Дозвілля: кафе, ресторани, кінотеатри, театри та інші розваги (МСС 4922, 5734, 5815, 5816, 5817, 5818, 7221, 7800, 7801, 7802, 7829, 7832, 7841, 7922, 7929, 7932, 7933, 7991, 7993, 7994, 7995, 7996, 7998, 9406, 5811, 5812, 5813, 5814, 5945)

Поштові та інші послуги (МСС 780, 2842, 4215, 4225, 5051, 5933, 7210, 7211, 7216, 7251, 7261, 7273, 7277, 7278, 7321, 7342, 7349, 7361, 7372, 7375, 7379, 7392, 7393, 7395, 7622, 7629, 7631, 7699, 8111, 8351, 8398, 8641, 8661, 8699, 8911, 8931)

Медицина та аптеки (МСС 4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 5122, 5912, 5975, 5976)
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:04

Кеш бек тут чистий,без віднімання 19.5% при виході?
novichok
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