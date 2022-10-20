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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 жов, 2022 10:37
Re: ТАСКОМБАНК
Тася карту Б5 дає. Є якісь хитрі засади про які треба знати при оформленні? Може якісь страхівочки? Дякую за відповідь.
Додано: Чет 13 жов, 2022 12:24
Додано: Нед 16 жов, 2022 14:06
В5 1% за кредитні
На автозаправних станціях та у магазинах/супермаркетах за наступними категоріями
МСС: 5541, 5542, 5983, 9752, 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499
за все інше 0.5% за виключенням МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
Пудра 2% за кредитні
За будь-які розрахунки в косметичних, масажних та манікюрних салонах, мейкап студіях, броу барах, аптеках, магазинах косметики і парфумерії та інших закладах б’юті сфери.
МСС коди: 4119, 5047, 5122, 5292, 5295, 5912, 5975. 5976, 5977, 7230, 7297, 7298, 8011, 8021, 8031, 8041-8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099
За будь-які розрахунки у бутіках, шоурумах і спеціалізованих магазинах одягу та взуття.
МСС коди: 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5931, 5948, 5949, 7251, 7296
Додано: Нед 16 жов, 2022 15:43
А эти коды по Б5 - это исключения или 0,5 ?
Дозвілля: кафе, ресторани, кінотеатри, театри та інші розваги (МСС 4922, 5734, 5815, 5816, 5817, 5818, 7221, 7800, 7801, 7802, 7829, 7832, 7841, 7922, 7929, 7932, 7933, 7991, 7993, 7994, 7995, 7996, 7998, 9406, 5811, 5812, 5813, 5814, 5945)
Поштові та інші послуги (МСС 780, 2842, 4215, 4225, 5051, 5933, 7210, 7211, 7216, 7251, 7261, 7273, 7277, 7278, 7321, 7342, 7349, 7361, 7372, 7375, 7379, 7392, 7393, 7395, 7622, 7629, 7631, 7699, 8111, 8351, 8398, 8641, 8661, 8699, 8911, 8931)
Медицина та аптеки (МСС 4119, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 5122, 5912, 5975, 5976)
Додано: Пон 17 жов, 2022 08:48
Додано: Пон 17 жов, 2022 08:54
Re: ТАСКОМБАНК
novichok, фактично банк нараховую "брудний кешбек", його зазначає в PUSH по транзакції та в розділі "Кешбек". При виведенні кешбеку банк віднімає податок на дохід і військовий збір.
Але загалом виходить "чистий кешбек", який зазначений на сторінці продукту.
Додано: Чет 20 жов, 2022 17:21
Re: ТАСКОМБАНК
Банк зменшив % за UAH депо?
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