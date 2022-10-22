нічого не міняється , принаймі в перспективі.
наразі в банку акція до дня народження - максимально до 16% річних
+ пішли смс-ки за Січ - ніхто %% чіпати не буде.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:13
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:51
Був в Тасі, набігло погорільців з банку Січ за виплатою коштів Хвонду Грабування. Менеджер казала оформлення одного 50 хвилин. Дідки такі, один розпитував умови за конвертаційний депо на всю суму 100 тисяч. Молоді не було.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:54
У таси эта процедура непонятно затянута и загадочна. Я посмотрел, поплевался и ушел.
А на выдачу погорельцам больших сумм очередь - запись на следующие дни
Додано: Суб 22 жов, 2022 05:32
Re: ТАСКОМБАНК
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