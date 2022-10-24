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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:13

Re: ТАСКОМБАНК

  Rebel написав:Банк зменшив % за UAH депо?

нічого не міняється , принаймі в перспективі.
наразі в банку акція до дня народження - максимально до 16% річних
+ пішли смс-ки за Січ - ніхто %% чіпати не буде.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:51

Був в Тасі, набігло погорільців з банку Січ за виплатою коштів Хвонду Грабування. Менеджер казала оформлення одного 50 хвилин. Дідки такі, один розпитував умови за конвертаційний депо на всю суму 100 тисяч. :) Молоді не було.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:54

  alex lem написав:Був в Тасі, набігло погорільців з банку Січ за виплатою коштів Хвонду Грабування. Менеджер казала оформлення одного 50 хвилин. Дідки такі, один розпитував умови за конвертаційний депо на всю суму 100 тисяч. :) Молоді не було.

У таси эта процедура непонятно затянута и загадочна. Я посмотрел, поплевался и ушел.

А на выдачу погорельцам больших сумм очередь - запись на следующие дни :lol:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 05:32

Re: ТАСКОМБАНК

  flysoulfly написав:У таси эта процедура непонятно затянута и загадочна. Я посмотрел, поплевался и ушел.

там у них узгодження відкриття депо через Київ , та постійні перевірки .
в основному в ручному режимі.
узгоджуть і перевіряють кожен раз , неначе новий клієнт.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 13:33

  Ferlakur написав:Вроді да, було по Стабільному мінімум 12%, тепер 11.
Але в мене той шо був відкритий раніше, сьогодні автопролонгірувався по 12, як і був.

От я теж на це дивився. Щось вони мутять с %.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 17:13

Re: ТАСКОМБАНК

GSM банкинг с Б5 снимают 20 гр. Можно как то безболезненно с этого съехать?
THB
 
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