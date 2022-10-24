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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 жов, 2022 08:13
Rebel написав:
Банк зменшив % за UAH депо?
нічого не міняється , принаймі в перспективі.
наразі в банку акція до дня народження - максимально до 16% річних
+ пішли смс-ки за Січ - ніхто %% чіпати не буде.
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Goodman
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:51
Був в Тасі, набігло погорільців з банку Січ за виплатою коштів Хвонду Грабування. Менеджер казала оформлення одного 50 хвилин. Дідки такі, один розпитував умови за конвертаційний депо на всю суму 100 тисяч.
Молоді не було.
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alex lem
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:54
alex lem написав:
Був в Тасі, набігло погорільців з банку Січ за виплатою коштів Хвонду Грабування. Менеджер казала оформлення одного 50 хвилин. Дідки такі, один розпитував умови за конвертаційний депо на всю суму 100 тисяч.
Молоді не було.
У таси эта процедура непонятно затянута и загадочна. Я посмотрел, поплевался и ушел.
А на выдачу погорельцам больших сумм очередь - запись на следующие дни
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flysoulfly
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Додано: Суб 22 жов, 2022 05:32
flysoulfly написав:
У таси эта процедура непонятно затянута и загадочна. Я посмотрел, поплевался и ушел.
там у них узгодження відкриття депо через Київ , та постійні перевірки .
в основному в ручному режимі.
узгоджуть і перевіряють кожен раз , неначе новий клієнт.
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Goodman
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Додано: Пон 24 жов, 2022 13:33
Ferlakur написав:
Вроді да, було по Стабільному мінімум 12%, тепер 11.
Але в мене той шо був відкритий раніше, сьогодні автопролонгірувався по 12, як і був.
От я теж на це дивився. Щось вони мутять с %.
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Rebel
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Додано: Пон 24 жов, 2022 17:13
GSM банкинг с Б5 снимают 20 гр. Можно как то безболезненно с этого съехать?
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THB
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Додано: Пон 24 жов, 2022 18:15
THB написав:
GSM банкинг с Б5 снимают 20 гр. Можно как то безболезненно с этого съехать?
Поотключать GSM банкинг в свойствах карт
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User253
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