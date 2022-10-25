Ваащето зараз у всіх карток Тасі ЗАГАЛЬНИЙ КБ-рахунок, на який мона ото загалом назбирати за місяць не більше 777 грн, все не загубити у кінці кварталу і вивести від 1 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 жов, 2022 16:35
Ваащето зараз у всіх карток Тасі ЗАГАЛЬНИЙ КБ-рахунок, на який мона ото загалом назбирати за місяць не більше 777 грн, все не загубити у кінці кварталу і вивести від 1 грн.
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