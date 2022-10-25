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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:35

  novichok написав:С Пудри можна виводити любу суму кеш бека, бо я десь читав ,що синисалька 100 грн, можливо помиляюсь. Б5 дає виводити любу суму кеш бека

Ваащето зараз у всіх карток Тасі ЗАГАЛЬНИЙ КБ-рахунок, на який мона ото загалом назбирати за місяць не більше 777 грн, все не загубити у кінці кварталу і вивести від 1 грн.
Amethyst
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  #<1 ... 979899100
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