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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 жов, 2022 16:35
novichok написав:
С Пудри можна виводити любу суму кеш бека, бо я десь читав ,що синисалька 100 грн, можливо помиляюсь. Б5 дає виводити любу суму кеш бека
Ваащето зараз у всіх карток Тасі ЗАГАЛЬНИЙ КБ-рахунок, на який мона ото загалом назбирати за місяць не більше 777 грн, все не загубити у кінці кварталу і вивести від 1 грн.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 11:47
Тася дает валютный депо за грн?
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