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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 16:35

  novichok написав:С Пудри можна виводити любу суму кеш бека, бо я десь читав ,що синисалька 100 грн, можливо помиляюсь. Б5 дає виводити любу суму кеш бека

Ваащето зараз у всіх карток Тасі ЗАГАЛЬНИЙ КБ-рахунок, на який мона ото загалом назбирати за місяць не більше 777 грн, все не загубити у кінці кварталу і вивести від 1 грн.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:47

Тася дает валютный депо за грн?
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:54

  mihasik написав:Тася дает валютный депо за грн?

так
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:56

  Alien написав:
  mihasik написав:Тася дает валютный депо за грн?

так

По комиссиям, только за нецелевое пополнение виртуальной валютки ?
Или в отделении только?
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:01

  mihasik написав:
  Alien написав:
  mihasik написав:Тася дает валютный депо за грн?

так

По комиссиям, только за нецелевое пополнение виртуальной валютки ?
Или в отделении только?

Тiльки вiддiлення. I там ТАС бере комiс 600 грн. за вiдкриття депо на 3 мiс (300 - 6 мic, 150 - рiк). Але вцiлому курс виходить краще нiж у банкiв що без комiса.
Якщо треба дистанцiйно - то донька Iзя - i курс гарний, i без додаткових комiсiй, але можлива комiciя при отриманнi депо
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:31

  mihasik написав:
  Alien написав:
  mihasik написав:Тася дает валютный депо за грн?

так

По комиссиям, только за нецелевое пополнение виртуальной валютки ?
Или в отделении только?

Гроші в касу з паспортом кажете на Ощадний рахунок. Заходить без комісу. За пару хвилин їх бачите. Скидуєте в додатку Тасі собі з ощадного на гривневу картку. До менеджера і вона зробить вам депозит. Покласти можливо на 3,6,9,12 місяців.Більший строк менший коміс. І кращий брутто курс.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:48

  Alien написав:Тiльки вiддiлення. I там ТАС бере комiс 600 грн. за вiдкриття депо на 3 мiс (300 - 6 мic, 150 - рiк). Але вцiлому курс виходить краще нiж у банкiв що без комiса

Ви не праві, в Тасі ще є коміс окрім цих фіксованих сум які міняються від строку. В додатку Тасі на рік на 2707 долярів получилося 99981 купівля валюти, та общий коміс банку 499.91 грн( в них вже включені оті 150 грн)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 13:05

  alex lem написав:
  Alien написав:Тiльки вiддiлення. I там ТАС бере комiс 600 грн. за вiдкриття депо на 3 мiс (300 - 6 мic, 150 - рiк). Але вцiлому курс виходить краще нiж у банкiв що без комiса

Ви не праві, в Тасі ще є коміс окрім цих фіксованих сум які міняються від строку. В додатку Тасі на рік на 2707 долярів получилося 99981 купівля валюти, та общий коміс банку 499.91 грн( в них вже включені оті 150 грн)

Вибачте не зрозумiв в чому саме я не правий. Може у тому, що не згадав про додатковий комiс 0,5%? Але це не значить, що я не правий саме у тому, що я написав а ви процитували. До того ж навiть по депо на 3 мiсяцi з урахуванням усiх комiсiв курс ТАСi виходить лiпшим нiж у бiльшостi банкiв.
Ну а економiя в кiлькасот гривень при розмiщеннi депо на довший термiн на мiй погляд взагалi менш важлива - оскiльки особисто менi бiльш важливою буде доступнiсть коштiв через 3 мiсяцi i можливiсть їх подальшого використання. Але то вже з розряду власних уподобань
Alien
 
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