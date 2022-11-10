Ваащето зараз у всіх карток Тасі ЗАГАЛЬНИЙ КБ-рахунок, на який мона ото загалом назбирати за місяць не більше 777 грн, все не загубити у кінці кварталу і вивести від 1 грн.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 жов, 2022 16:35
Ваащето зараз у всіх карток Тасі ЗАГАЛЬНИЙ КБ-рахунок, на який мона ото загалом назбирати за місяць не більше 777 грн, все не загубити у кінці кварталу і вивести від 1 грн.
Додано: Чет 10 лис, 2022 11:56
Додано: Чет 10 лис, 2022 12:01
Тiльки вiддiлення. I там ТАС бере комiс 600 грн. за вiдкриття депо на 3 мiс (300 - 6 мic, 150 - рiк). Але вцiлому курс виходить краще нiж у банкiв що без комiса.
Якщо треба дистанцiйно - то донька Iзя - i курс гарний, i без додаткових комiсiй, але можлива комiciя при отриманнi депо
Додано: Чет 10 лис, 2022 12:31
Гроші в касу з паспортом кажете на Ощадний рахунок. Заходить без комісу. За пару хвилин їх бачите. Скидуєте в додатку Тасі собі з ощадного на гривневу картку. До менеджера і вона зробить вам депозит. Покласти можливо на 3,6,9,12 місяців.Більший строк менший коміс. І кращий брутто курс.
Додано: Чет 10 лис, 2022 12:48
Ви не праві, в Тасі ще є коміс окрім цих фіксованих сум які міняються від строку. В додатку Тасі на рік на 2707 долярів получилося 99981 купівля валюти, та общий коміс банку 499.91 грн( в них вже включені оті 150 грн)
Додано: Чет 10 лис, 2022 13:05
Вибачте не зрозумiв в чому саме я не правий. Може у тому, що не згадав про додатковий комiс 0,5%? Але це не значить, що я не правий саме у тому, що я написав а ви процитували. До того ж навiть по депо на 3 мiсяцi з урахуванням усiх комiсiв курс ТАСi виходить лiпшим нiж у бiльшостi банкiв.
Ну а економiя в кiлькасот гривень при розмiщеннi депо на довший термiн на мiй погляд взагалi менш важлива - оскiльки особисто менi бiльш важливою буде доступнiсть коштiв через 3 мiсяцi i можливiсть їх подальшого використання. Але то вже з розряду власних уподобань
|