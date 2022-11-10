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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 жов, 2022 16:35
novichok написав:
С Пудри можна виводити любу суму кеш бека, бо я десь читав ,що синисалька 100 грн, можливо помиляюсь. Б5 дає виводити любу суму кеш бека
Ваащето зараз у всіх карток Тасі ЗАГАЛЬНИЙ КБ-рахунок, на який мона ото загалом назбирати за місяць не більше 777 грн, все не загубити у кінці кварталу і вивести від 1 грн.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 11:47
Тася дает валютный депо за грн?
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mihasik
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Додано: Чет 10 лис, 2022 11:54
mihasik написав:
Тася дает валютный депо за грн?
так
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Alien
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Додано: Чет 10 лис, 2022 11:56
Alien написав: mihasik написав:
Тася дает валютный депо за грн?
так
По комиссиям, только за нецелевое пополнение виртуальной валютки ?
Или в отделении только?
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mihasik
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Додано: Чет 10 лис, 2022 12:01
mihasik написав: Alien написав: mihasik написав:
Тася дает валютный депо за грн?
так
По комиссиям, только за нецелевое пополнение виртуальной валютки ?
Или в отделении только?
Тiльки вiддiлення. I там ТАС бере комiс 600 грн. за вiдкриття депо на 3 мiс (300 - 6 мic, 150 - рiк). Але вцiлому курс виходить краще нiж у банкiв що без комiса.
Якщо треба дистанцiйно - то донька Iзя - i курс гарний, i без додаткових комiсiй, але можлива комiciя при отриманнi депо
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Alien
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Додано: Чет 10 лис, 2022 12:31
mihasik написав: Alien написав: mihasik написав:
Тася дает валютный депо за грн?
так
По комиссиям, только за нецелевое пополнение виртуальной валютки ?
Или в отделении только?
Гроші в касу з паспортом кажете на Ощадний рахунок. Заходить без комісу. За пару хвилин їх бачите. Скидуєте в додатку Тасі собі з ощадного на гривневу картку. До менеджера і вона зробить вам депозит. Покласти можливо на 3,6,9,12 місяців.Більший строк менший коміс. І кращий брутто курс.
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alex lem
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Додано: Чет 10 лис, 2022 12:48
Alien написав:
Тiльки вiддiлення. I там ТАС бере комiс 600 грн. за вiдкриття депо на 3 мiс (300 - 6 мic, 150 - рiк). Але вцiлому курс виходить краще нiж у банкiв що без комiса
Ви не праві, в Тасі ще є коміс окрім цих фіксованих сум які міняються від строку. В додатку Тасі на рік на 2707 долярів получилося 99981 купівля валюти, та общий коміс банку 499.91 грн( в них вже включені оті 150 грн)
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alex lem
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Додано: Чет 10 лис, 2022 13:05
alex lem написав: Alien написав:
Тiльки вiддiлення. I там ТАС бере комiс 600 грн. за вiдкриття депо на 3 мiс (300 - 6 мic, 150 - рiк). Але вцiлому курс виходить краще нiж у банкiв що без комiса
Ви не праві, в Тасі ще є коміс окрім цих фіксованих сум які міняються від строку. В додатку Тасі на рік на 2707 долярів получилося 99981 купівля валюти, та общий коміс банку 499.91 грн( в них вже включені оті 150 грн)
Вибачте не зрозумiв в чому саме я не правий. Може у тому, що не згадав про додатковий комiс 0,5%? Але це не значить, що я не правий саме у тому, що я написав а ви процитували. До того ж навiть по депо на 3 мiсяцi з урахуванням усiх комiсiв курс ТАСi виходить лiпшим нiж у бiльшостi банкiв.
Ну а економiя в кiлькасот гривень при розмiщеннi депо на довший термiн на мiй погляд взагалi менш важлива - оскiльки особисто менi бiльш важливою буде доступнiсть коштiв через 3 мiсяцi i можливiсть їх подальшого використання. Але то вже з розряду власних уподобань
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Alien
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Додано: Чет 10 лис, 2022 14:11
alex lem написав:
Гроші в касу з паспортом кажете на Ощадний рахунок. Заходить без комісу. За пару хвилин їх бачите. Скидуєте в додатку Тасі собі з ощадного на гривневу картку. До менеджера і вона зробить вам депозит. Покласти можливо на 3,6,9,12 місяців.Більший строк менший коміс. І кращий брутто курс.
Зачем так сложно? Можно сразу на Б5 внести без комиссии.
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lara_08
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Додано: Чет 10 лис, 2022 14:51
lara_08 написав:
Зачем так сложно? Можно сразу на Б5 внести без комиссии.
Наприклад якщо на б5 борг у грейсі, який ви поки не маєте наміру гасити
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Alien
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