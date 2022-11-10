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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лис, 2022 15:20
Alien написав: lara_08 написав:
Зачем так сложно? Можно сразу на Б5 внести без комиссии.
Наприклад якщо на б5 борг у грейсі, який ви поки не маєте наміру гасити
У меня две Б5. Одна с кредитным лимитом, вторая без. Также как и две универсальных в Привате.
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lara_08
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Додано: Чет 10 лис, 2022 15:21
lara_08
я користуюсь Б5 для покупок, там мінус, так шо ні дякую.
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alex lem
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Додано: Чет 10 лис, 2022 16:15
alex lem написав:lara_08
я користуюсь Б5 для покупок, там мінус, так шо ні дякую.
Ничто не мешало оформить в своё время вторую Б5 без кредлимита.
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lara_08
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