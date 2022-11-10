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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:20

  Alien написав:
  lara_08 написав:Зачем так сложно? Можно сразу на Б5 внести без комиссии.

Наприклад якщо на б5 борг у грейсі, який ви поки не маєте наміру гасити

У меня две Б5. Одна с кредитным лимитом, вторая без. Также как и две универсальных в Привате.
lara_08
 
Повідомлень: 442
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:21

lara_08 я користуюсь Б5 для покупок, там мінус, так шо ні дякую. :D
alex lem
 
Повідомлень: 2374
З нами з: 25.12.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 290 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:15

  alex lem написав:lara_08 я користуюсь Б5 для покупок, там мінус, так шо ні дякую. :D

Ничто не мешало оформить в своё время вторую Б5 без кредлимита.
lara_08
 
Повідомлень: 442
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:43

  lara_08 написав:
  alex lem написав:lara_08 я користуюсь Б5 для покупок, там мінус, так шо ні дякую. :D

Ничто не мешало оформить в своё время вторую Б5 без кредлимита.

Мені, наприклад, у свій час відмовили, бо було ще 3 Платівки та Віка. Примусили писати пояснення для чого мені 6-та картка, два тижні розглядали і нічого не відкрили. Це зовсім не та банка, де нічого не заважає - тут завжди якісь приколи.
klug
 
Повідомлень: 7683
З нами з: 18.08.14
Подякував: 321 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
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  #<1 ... 9899100101
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