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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лис, 2022 15:20
Alien написав: lara_08 написав:
Зачем так сложно? Можно сразу на Б5 внести без комиссии.
Наприклад якщо на б5 борг у грейсі, який ви поки не маєте наміру гасити
У меня две Б5. Одна с кредитным лимитом, вторая без. Также как и две универсальных в Привате.
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lara_08
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Додано: Чет 10 лис, 2022 15:21
lara_08
я користуюсь Б5 для покупок, там мінус, так шо ні дякую.
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alex lem
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Додано: Чет 10 лис, 2022 16:15
alex lem написав:lara_08
я користуюсь Б5 для покупок, там мінус, так шо ні дякую.
Ничто не мешало оформить в своё время вторую Б5 без кредлимита.
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lara_08
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Додано: Чет 10 лис, 2022 16:43
lara_08 написав: alex lem написав:lara_08
я користуюсь Б5 для покупок, там мінус, так шо ні дякую.
Ничто не мешало оформить в своё время вторую Б5 без кредлимита.
Мені, наприклад, у свій час відмовили, бо було ще 3 Платівки та Віка. Примусили писати пояснення для чого мені 6-та картка, два тижні розглядали і нічого не відкрили. Це зовсім не та банка, де нічого не заважає - тут завжди якісь приколи.
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klug
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Додано: Чет 10 лис, 2022 18:20
lara_08 написав:
Ничто не мешало оформить в своё время вторую Б5 без кредлимита.
Це вам дуже пощастило. Колись у трьох(!!!) відділеннях Києва, мало кваліфіковані працівники (а в одному і нач.відділення) відказали у видачі другої Б5,без кредліміту, без вагомих причин. Ніззя.
Ніщо не заважало, але ніхто і не оформлював.
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novichok
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Додано: Чет 10 лис, 2022 18:40
novichok написав: lara_08 написав:
Ничто не мешало оформить в своё время вторую Б5 без кредлимита.
Це вам дуже пощастило. Колись у трьох(!!!) відділеннях Києва, мало кваліфіковані працівники (а в одному і нач.відділення) відказали у видачі другої Б5,без кредліміту, без вагомих причин. Ніззя.
Ніщо не заважало, але ніхто і не оформлював.
У меня тоже две Б5: одна с кредлимитом, вторая - без
Хотя отделение тут у нас... страшное. Даже Ощад по сравнению с местной Тасей - верх сервиса и комфорта (и опытности).
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Искатель
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Додано: Чет 10 лис, 2022 20:29
novichok написав: Искатель написав:
У меня тоже две Б5: одна с кредлимитом, вторая - без
у мене теж дві, одна с кредлім, друга долярова іменна. А дві в одній валюті не схотіли давати.
Нужно было в другом отделении брать вторую Б5 в грн.
У меня три Б5, две в грн. и одна в долларах.
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lara_08
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Додано: Чет 10 лис, 2022 20:37
lara_08 написав:
У меня две Б5. Одна с кредитным лимитом, вторая без.
кстати немного о "птичках" - на Б5 которую всегда использовал как дебетную - налили КЛ.
без предупреждений.
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uaprofi
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Додано: Чет 10 лис, 2022 21:06
uaprofi написав:
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кстати немного о "птичках" - на Б5 которую всегда использовал как дебетную - налили КЛ.
без предупреждений.
наливают кл 50к тем кто открывает конвертационные депо
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