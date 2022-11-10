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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:20

  Alien написав:
  lara_08 написав:Зачем так сложно? Можно сразу на Б5 внести без комиссии.

Наприклад якщо на б5 борг у грейсі, який ви поки не маєте наміру гасити

У меня две Б5. Одна с кредитным лимитом, вторая без. Также как и две универсальных в Привате.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:21

lara_08 я користуюсь Б5 для покупок, там мінус, так шо ні дякую. :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:15

  alex lem написав:lara_08 я користуюсь Б5 для покупок, там мінус, так шо ні дякую. :D

Ничто не мешало оформить в своё время вторую Б5 без кредлимита.
lara_08
 
Повідомлень: 443
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Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 16:43

  lara_08 написав:
  alex lem написав:lara_08 я користуюсь Б5 для покупок, там мінус, так шо ні дякую. :D

Ничто не мешало оформить в своё время вторую Б5 без кредлимита.

Мені, наприклад, у свій час відмовили, бо було ще 3 Платівки та Віка. Примусили писати пояснення для чого мені 6-та картка, два тижні розглядали і нічого не відкрили. Це зовсім не та банка, де нічого не заважає - тут завжди якісь приколи.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 18:20

  lara_08 написав:Ничто не мешало оформить в своё время вторую Б5 без кредлимита.

Це вам дуже пощастило. Колись у трьох(!!!) відділеннях Києва, мало кваліфіковані працівники (а в одному і нач.відділення) відказали у видачі другої Б5,без кредліміту, без вагомих причин. Ніззя.
Ніщо не заважало, але ніхто і не оформлював. :wink:
novichok
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Повідомлень: 2792
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 18:40

  novichok написав:
  lara_08 написав:Ничто не мешало оформить в своё время вторую Б5 без кредлимита.

Це вам дуже пощастило. Колись у трьох(!!!) відділеннях Києва, мало кваліфіковані працівники (а в одному і нач.відділення) відказали у видачі другої Б5,без кредліміту, без вагомих причин. Ніззя.
Ніщо не заважало, але ніхто і не оформлював. :wink:

У меня тоже две Б5: одна с кредлимитом, вторая - без :)
Хотя отделение тут у нас... страшное. Даже Ощад по сравнению с местной Тасей - верх сервиса и комфорта (и опытности).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 20:13

  Искатель написав:У меня тоже две Б5: одна с кредлимитом, вторая - без :)

у мене теж дві, одна с кредлім, друга долярова іменна. А дві в одній валюті не схотіли давати.
novichok
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Повідомлень: 2792
З нами з: 31.03.13
Подякував: 16 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 20:29

  novichok написав:
  Искатель написав:У меня тоже две Б5: одна с кредлимитом, вторая - без :)

у мене теж дві, одна с кредлім, друга долярова іменна. А дві в одній валюті не схотіли давати.

Нужно было в другом отделении брать вторую Б5 в грн.
У меня три Б5, две в грн. и одна в долларах.
lara_08
 
Повідомлень: 443
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 20:37

  lara_08 написав:У меня две Б5. Одна с кредитным лимитом, вторая без.


кстати немного о "птичках" - на Б5 которую всегда использовал как дебетную - налили КЛ.

без предупреждений.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:06

  uaprofi написав:,

кстати немного о "птичках" - на Б5 которую всегда использовал как дебетную - налили КЛ.

без предупреждений.

наливают кл 50к тем кто открывает конвертационные депо
J
 
Повідомлень: 5485
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