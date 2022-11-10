Радий за вас.
Вище я казав, що намагався у 3-х. Не пощастило.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лис, 2022 21:26
Додано: Чет 10 лис, 2022 21:48
кстати вполне может быть
тем кто разместил на эквивалент 50К налиили 50К
у меня был депо меньше налили меньше по курсу
ха-ха)
Тася как и раньше наливает КЛ за наличные в кассу)))
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