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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:26

  lara_08 написав:Нужно было в другом отделении брать вторую Б5 в грн.
У меня три Б5, две в грн. и одна в долларах.

Радий за вас.
Вище я казав, що намагався у 3-х. Не пощастило.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:48

  J написав:
  uaprofi написав:,

кстати немного о "птичках" - на Б5 которую всегда использовал как дебетную - налили КЛ.

без предупреждений.

наливают кл 50к тем кто открывает конвертационные депо


кстати вполне может быть
тем кто разместил на эквивалент 50К налиили 50К
у меня был депо меньше налили меньше по курсу

ха-ха)
Тася как и раньше наливает КЛ за наличные в кассу)))
uaprofi
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  #<1 ... 99100101102
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