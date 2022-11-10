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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 99100101102 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.7 5 7 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 29% 2 2- Погане. Некомпетентне. 14% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 14% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 1 Всього голосів : 7 Додано: Чет 10 лис, 2022 21:26 lara_08 написав: Нужно было в другом отделении брать вторую Б5 в грн.

У меня три Б5, две в грн. и одна в долларах. Нужно было в другом отделении брать вторую Б5 в грн.У меня три Б5, две в грн. и одна в долларах.

Радий за вас.

Вище я казав, що намагався у 3-х. Не пощастило. Радий за вас.Вище я казав, що намагався у 3-х. Не пощастило. novichok

Повідомлень: 2792 З нами з: 31.03.13 Подякував: 16 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лис, 2022 21:48 J написав: uaprofi написав: ,



кстати немного о "птичках" - на Б5 которую всегда использовал как дебетную - налили КЛ.



без предупреждений. кстати немного о "птичках" - на Б5 которую всегда использовал как дебетную - налили КЛ.без предупреждений.

наливают кл 50к тем кто открывает конвертационные депо наливают кл 50к тем кто открывает конвертационные депо



кстати вполне может быть

тем кто разместил на эквивалент 50К налиили 50К

у меня был депо меньше налили меньше по курсу



ха-ха)

Тася как и раньше наливает КЛ за наличные в кассу))) кстати вполне может бытьтем кто разместил на эквивалент 50К налиили 50Ку меня был депо меньше налили меньше по курсуха-ха)Тася как и раньше наливает КЛ за наличные в кассу))) uaprofi

Повідомлень: 5420 З нами з: 21.04.11 Подякував: 820 раз. Подякували: 632 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лис, 2022 00:16 alex lem написав: Alien написав: Тiльки вiддiлення. I там ТАС бере комiс 600 грн. за вiдкриття депо на 3 мiс (300 - 6 мic, 150 - рiк). Але вцiлому курс виходить краще нiж у банкiв що без комiса Тiльки вiддiлення. I там ТАС бере комiс 600 грн. за вiдкриття депо на 3 мiс (300 - 6 мic, 150 - рiк). Але вцiлому курс виходить краще нiж у банкiв що без комiса

Ви не праві, в Тасі ще є коміс окрім цих фіксованих сум які міняються від строку. В додатку Тасі на рік на 2707 долярів получилося 99981 купівля валюти, та общий коміс банку 499.91 грн( в них вже включені оті 150 грн) Ви не праві, в Тасі ще є коміс окрім цих фіксованих сум які міняються від строку. В додатку Тасі на рік на 2707 долярів получилося 99981 купівля валюти, та общий коміс банку 499.91 грн( в них вже включені оті 150 грн)

Щось за цю комісію на сайті ні слова. Це вже у відділенні за неї кажуть?



2707 долярів получилося 99981 купівля валюти, та общий коміс банку 499.91 грн( в них вже включені оті 150 грн)

99981грн. це вже зі всіма комісіями? тобто чистий курс вийшов 36,93? Щось за цю комісію на сайті ні слова. Це вже у відділенні за неї кажуть?99981грн. це вже зі всіма комісіями? тобто чистий курс вийшов 36,93? mihasik

Повідомлень: 1156 З нами з: 26.10.11 Подякував: 29 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 99100101102 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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