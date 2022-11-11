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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103>

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ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:26

  lara_08 написав:Нужно было в другом отделении брать вторую Б5 в грн.
У меня три Б5, две в грн. и одна в долларах.

Радий за вас.
Вище я казав, що намагався у 3-х. Не пощастило.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 21:48

  J написав:
  uaprofi написав:,

кстати немного о "птичках" - на Б5 которую всегда использовал как дебетную - налили КЛ.

без предупреждений.

наливают кл 50к тем кто открывает конвертационные депо


кстати вполне может быть
тем кто разместил на эквивалент 50К налиили 50К
у меня был депо меньше налили меньше по курсу

ха-ха)
Тася как и раньше наливает КЛ за наличные в кассу)))
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 00:16

  alex lem написав:
  Alien написав:Тiльки вiддiлення. I там ТАС бере комiс 600 грн. за вiдкриття депо на 3 мiс (300 - 6 мic, 150 - рiк). Але вцiлому курс виходить краще нiж у банкiв що без комiса

Ви не праві, в Тасі ще є коміс окрім цих фіксованих сум які міняються від строку. В додатку Тасі на рік на 2707 долярів получилося 99981 купівля валюти, та общий коміс банку 499.91 грн( в них вже включені оті 150 грн)

Щось за цю комісію на сайті ні слова. Це вже у відділенні за неї кажуть?

2707 долярів получилося 99981 купівля валюти, та общий коміс банку 499.91 грн( в них вже включені оті 150 грн)

99981грн. це вже зі всіма комісіями? тобто чистий курс вийшов 36,93?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:28

А можно немного подробнее про "негласную акцию кредитный лимит под депозит"?
1. Дают только под конвертдепо, или можно любой?
2. Срок депо играет роль? (у кого какой, если можно)
3. Через какое время появляется кредлимит?
4. Дают ли больше 50к лимита? Сейчас же можно конвертдепо и на 100к

Может ещё какие-то подробности как разместить депо чтоб получить кредлим?
User253
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:09

mihasik
1 так
2 ні
3 ні
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:28

  alex lem написав:mihasik
1 так
2 ні
3 ні

Ну тоді і не зовсім вигідно виходить.
У Алли 37.4 все в онлайні ще і відсоток капає.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:38

  mihasik написав:
  alex lem написав:mihasik
1 так
2 ні
3 ні

Ну тоді і не зовсім вигідно виходить.
У Алли 37.4 все в онлайні ще і відсоток капає.

Тільки чи є сенс зараз у Алли розміщувати?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:41

  lloydbanksua написав:
  mihasik написав:
  alex lem написав:mihasik
1 так
2 ні
3 ні

Ну тоді і не зовсім вигідно виходить.
У Алли 37.4 все в онлайні ще і відсоток капає.

Тільки чи є сенс зараз у Алли розміщувати?

50/50
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:46

mihasik отож, а курс не настільки вигідний, щоб так ризикувати.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 11:57

  User253 написав:А можно немного подробнее про "негласную акцию кредитный лимит под депозит"?
1. Дают только под конвертдепо, или можно любой?
2. Срок депо играет роль? (у кого какой, если можно)
3. Через какое время появляется кредлимит?
4. Дают ли больше 50к лимита? Сейчас же можно конвертдепо и на 100к

Может ещё какие-то подробности как разместить депо чтоб получить кредлим?

Тут как повезёт. Мне например не увеличили кредлимит после размещения конвертационного депозита. Как было 6к. по Б5 так и осталось.
lara_08
 
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