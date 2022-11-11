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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:33
В октябре вернулась возможность заказа именных допок к Б5. Теперь только через отделение. Сегодня зашёл - заказал.
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Vorlon
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:36
Vorlon написав:
В октябре вернулась возможность заказа именных допок к Б5. Теперь только через отделение. Сегодня зашёл - заказал.
А с Пудра-допка почем нынче?
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Amethyst
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