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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.7 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:33

В октябре вернулась возможность заказа именных допок к Б5. Теперь только через отделение. Сегодня зашёл - заказал.
Vorlon
 
Повідомлень: 10432
З нами з: 14.06.13
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:36

  Vorlon написав:В октябре вернулась возможность заказа именных допок к Б5. Теперь только через отделение. Сегодня зашёл - заказал.

А с Пудра-допка почем нынче?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3339
З нами з: 05.05.21
Подякував: 210 раз.
Подякували: 619 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 18:22

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst, у тарифах зазначено:
ТАСкомбанк написав:послуга не надається: Картка випускається в рамках продукту "Pudra card".
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4967
З нами з: 08.03.18
Подякував: 508 раз.
Подякували: 921 раз.
 
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  #<1 ... 100101102103
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